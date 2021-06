Na zapowiedź Battlefield 2042 czekaliśmy długo, ale gdy już nastąpiła to kolejne informacje i materiały zaczynają pojawiać się regularnie.

Battlefield 2042 promowany na Xbox & Bethesda Games Showcase

Już pierwszy zwiastun Battlefield 2042 okazał się widowiskowy. To samo, a być może jeszcze więcej, można powiedzieć o kolejnym materiale wideo. Pojawił się on na dzisiejszym pokazie Xbox & Bethesda Games Showcase. Jak twierdzi EA, jest to oficjalny materiał z rozgrywki Battlefield 2042 w wersji pre-alfa. Zdaje się tym zatem sugerować, że finalnie efekty mogą być jeszcze lepsze.

Co pokazano? Cóż, najlepiej będzie jeśli zobaczycie to sami. Wydaje się, że w telegraficznym skrócie chciano przedstawić tu niemal wszystko, co przyniesie rozgrywka. Jest zatem bieganie i strzelanie, są pojazdy naziemne i latające, a także sporo zniszczeń i jedna z najważniejszych nowości. Mowa o dynamicznie zmieniającej się pogodzie z niebezpiecznymi zjawiskami wpływającymi na to, co dzieje się na mapie.

Więcej o Battlefield 2042 dowiemy się w lipcu

Zwiastun z fragmentami rozgrywki to wszystko, co przygotowano na dziś. Można przypuszczać, że kolejne informacje na temat Battlefield 2042 będą pojawiać się w kolejnych tygodniach, a większą porcję otrzymamy w przyszłym miesiącu. Będzie to jeden z najważniejszych tytułów promowanych podczas EA Play 2021, które zaplanowano na 22 lipca.

Data premiery Battlefield 2042 też jest już znana. Wyznaczono ją na 22 października, na PC (Origin, Steam i Epic Games Store), a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 4 i Xbox One. Warto jednak mieć na uwadze, że poprzednia generacja sprzętu nie pozwoli cieszyć się wszystkimi planowanymi funkcjami (np. starciami do nawet 128 graczy) i będzie miała pewne ograniczenia graficzne.

Źródło: Battlefield