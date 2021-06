Nie wszystkimi musi się to podobać, ale Battlefield 2042 to bez wątpienia jedna z najgorętszych premier szykowanych na ten rok. Nie dziwi, że interesują się nią także dobrze znane w branży firmy.

Kilka zespołów deweloperskich i nie mniej partnerów

Jeszcze zanim oficjalnie zapowiedziano Battlefield 2042 pojawiły się informacje, iż jest on tworzony przez kilka zespołów. Teraz z kolei EA pochwaliło się, iż okazale prezentuje się lista oficjalnych partnerów Battlefield 2042. Znalazły się na niej doskonale znane firmy, chyba nikomu nie trzeba będzie ich bliżej przedstawiać. To bowiem Microsoft, NVIDIA, Logitech, Polaris i Western Digital.

The Official Battlefield 2042 Console Partner - Xbox

The Official Battlefield 2042 PC Graphics Platform Partner - NVIDIA

The Official Battlefield 2042 PC Peripherals Partner - Logitech

The Official Battlefield 2042 Off-Road Vehicle Partner - Polaris

The Official Battlefield 2042 Gaming Storage Partner - WD_BLACK

Jak widać i co absolutnie nie zaskakuje, każdy z partnerów będzie promował tutaj swoje produkty. I tak, oficjalną konsolą gry Battlefield 2042 będzie Xbox Series X/S. NVIDIA będzie zachwalała z kolei najmocniejsze PC i GeForce RTX nowej generacji, NVIDIA DLSS czy NVIDIA Reflex, a Logitech między innymi technologię Logitech LIGHTSYNC dla urządzeń peryferyjnych. Jeśli chodzi o współpracę EA i Polaris to dzięki niej gracze mają zyskać możliwość prowadzenia autentycznych pojazdów Polaris w grze (np. Polaris Sportsman ATV).

Premiera Battlefield 2042 jesienią, wkrótce kolejna prezentacja

EA już wcześniej ujawniło datę premiery. Battlefield 2042 ma zadebiutować 22 października i robione jest wszystko, aby te plany już się nie zmieniły, gra ma priorytet i między innymi przez to opóźniony został nowy Need for Speed.

Widzieliśmy już nie tylko zwiastun, ale też fragmenty rozgrywki. 22 lipca odbędzie się EA PLAY Live i czekający na Battlefield 2042 powinni zapamiętać także tę datę. Ujawnione zostaną wtedy informacje na temat nowego trybu rozgrywki, który wedle zapowiedzi będzie czymś w rodzaju listu miłosnego do fanów serii Battlefield. Brzmi obiecująco.

Źródło: EA