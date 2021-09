Huawei może niebawem spotkać się z wykluczeniem na rynku w Polsce. Jak zareaguje na to chiński gigant?

Jeszcze w tym roku może zostać przyjęta ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która określi m.in. szczegóły dotyczące infrastruktury 5G. Jednak istnieje prawdopodobieństwo, że przy okazji zostaną wprowadzone ograniczenia inwestycyjne dla Chin.

Lex anty-Huawei

Istnieją obawy, że wspomniana ustawa będzie określanym przez media „lex anty-Huawei”, umożliwiającym prawne wykluczenie chińskich firm z budowy rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Oczywiście najbardziej ucierpi na tym Huawei. Jednak dlaczego w ogóle pojawił się taki pomysł?

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma umożliwić ocenę tego, którzy producenci sprzętu oferują rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo polskiej sieci. Jednak kryteria ocen wciąż nie są wystarczająco jasne, a eksperci są zdania, że takie niedociągnięcia umożliwią wykluczenie praktycznie każdej firmy. Celem mogą być krytykowane głównie przez USA chińskie korporacje.

Zgodnie z prawem, firmy w Państwie Środka są zobowiązane do współpracy z chińskimi służbami. Huawei stał się tego najbardziej znanym przykładem, będąc wielokrotnie oskarżanym o szpiegostwo czy współpracę z rządem. Z tego powodu wiele krajów decyduje się na kosztowne wycofywanie rozwiązań technologicznych oferowanych przez Chińczyków. W polskim rządzie również pojawiły się głosy o konieczności zadbania o bezpieczeństwo. Huawei miałby dostęp do ogromnej ilości danych, w tym wgląd we wrażliwe sektory państwa, takie jak wojsko, przemysł, rozwój czy komunikacja. A to może być już szkodliwe dla naszego kraju.

„Wszyscy nas podsłuchują. Pytanie tylko w jakim celu. Gdy podsłuchuje pana amerykańskie Google, to podsłuchuje pana Google. Gdy podsłuchuje pana południowokoreański Samsung, to podsłuchuje pana południowokoreański Samsung. Natomiast gdy podsłuchuje pana Huawei, to ma pan gwarancję, że wszystko to, bez żadnej kontroli sądowej, może trafić do chińskiego wywiadu. A tak się składa, że ten od lat ściśle współpracuje z rosyjskimi służbami. Te związki są głębokie, zwłaszcza gdy w grę wchodzi gra przeciwko USA i NATO. Na to trzeba naprawdę patrzeć w znacznie szerszej perspektywie geopolityczno-technologicznej” – powiedział w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Bolesław Piasecki, doktor nauk o bezpieczeństwie specjalizujący się w tematyce służb specjalnych i nowych technologii.

Prezydent stanie po stronie Chin?

Nieoficjalnie mówi się o konflikcie rządu z prezydentem Andrzejem Dudą, któremu zależy na dobrych relacjach z Chinami. Prezydent ma możliwość zawetowania wprowadzanej ustawy, jednak niekoniecznie skorzysta z tego prawa.

Niezależnie od decyzji podjętej przez rządzących, Polska znajduje się w dość niekorzystnej sytuacji. Wykluczenie chińskiego giganta technologicznego z naszego rynku może doprowadzić do odwetu ze strony Chin, na którym zapewne ucierpią przedsiębiorcy. Z kolei dopuszczenie Chin do rynku 5G może być ryzykowne dla bezpieczeństwa kraju i spotkać się z negatywną reakcją Stanów Zjednoczonych.

Warto też zwrócić uwagę na działania podjęte przez inne kraje. Przykładowo, we Francji Huawei nie jest prawnie zakazany, jednak firmom wyraźnie zasygnalizowano, że preferowane są rozwiązania europejskie.

Źródło: Wirtualna Polska