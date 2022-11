Odkurzacz nie musi być twoim wrogiem. Może stać się sprzymierzeńcem. Ważne tylko, by dobrze wybrać.

Odkurzacz do zadań specjalnych, czyli jaki?

Niewiele jest osób, które lubią odkurzanie, ale – jakby nie było – odkurzać trzeba. Na szczęście dziś, dzięki coraz lżejszym i lepiej wyposażonym odkurzaczom, wywiązywanie się z tego zadania jest nie tylko szybsze, ale też wygodniejsze. Roboty odkurzające potrafią wręcz wyręczyć nas i to w całkiem dużym stopniu. „Zwykłe” odkurzacze natomiast zyskują kolejne funkcje, co sprawia, że radzą sobie nie tylko z kurzem i nie tylko na podłodze. To dziś nierzadko sprzęt do zadań specjalnych.

Gdy mowa o sprzęcie do zadań specjalnych, w głowach wielu z nas od razu pojawiają się odkurzacze pionowe. To bardzo słuszny trop, choć nie jedyny, o czym się już zaraz przekonasz. Mimo wszystko zacznijmy właśnie od nich, ponieważ rzeczywiście ich funkcjonalność potrafi wybiegać daleko poza zwykłe zasysanie kurzu i rozmaitych drobinek z podłóg twardych i dywanów.

Co potrafią nowoczesne odkurzacze pionowe?

Coraz częściej można spotkać bezprzewodowe odkurzacze pionowe z odłączanym odkurzaczem ręcznym. To świetne rozwiązanie, ponieważ umożliwia wygodne odświeżanie tapicerek (w mieszkaniu i samochodzie), a także docieranie do trudniej dostępnych miejsc, bez konieczności przemeblowywania całego pokoju.



(Bosch)

Lekka konstrukcja w połączeniu z dodatkowymi końcówkami pozwala też równie wygodnie poodkurzać narożniki przy suficie czy powierzchnię rolet. Bez trudu znajdziesz także w sklepach modele z końcówkami do zadań specjalnych: sprzątania domu, w którym mieszkają zwierzaki czy też dla alergików.

Nie lada ciekawostką jest także – zarezerwowana póki co dla produktów premium – stacja czyszcząca. Automatycznie opróżnia ona pojemnik na zanieczyszczenia, zapewniając maksymalny poziom higieny. Zebrany podczas odkurzania kurz nie wznosi się bowiem z powrotem w powietrze, lecz jest transportowany do specjalnego zbiornika.



(Samsung)

Pierze dywan i mopuje kafelki – tak, to wciąż odkurzacz

Do tej pory koncentrowaliśmy się na twardych podłogach, a nie jest żadną tajemnicą, że dywany wymagają specjalnego traktowania. Ale czy wiesz, że istnieją odkurzacze piorące, które mogą nie tylko skutecznie pozbyć się kurzu i drobinek brudu zalegających we włóknach dywanu, ale też wyprać dywan, eliminując z jego powierzchni uporczywe plamy i inne tego typu zabrudzenia? W dodatku ceny podstawowych modeli wcale nie są dużo wyższe niż urządzeń bez tej funkcji.

Odkurzacz piorący poradzi sobie nie tylko z dywanami, ale też wykładzinami i innymi miękkimi pokryciami podłóg. Mało tego – możesz skorzystać z tej funkcji także po to, by pozbyć się zabrudzeń z tapicerowanych mebli czy nawet wnętrza samochodu. Jeśli więc szukasz sprzętu do zadań specjalnych, to ten zdecydowanie się kwalifikuje.



(Bosch / RTV EURO AGD)

Choć w tej kategorii dominują odkurzacze o klasycznej konstrukcji, jeśli bardziej trafia do ciebie koncepcja odkurzacza pionowego, to zwróć uwagę na to, by w jego specyfikacji pojawiła się informacja o funkcji mycia.

Odkurzacz z filtrem wodnym – idealny dla alergika

Są też urządzenia z filtrem wodnym i zbiornikiem na ciesz, najczęściej określane po prostu jako odkurzacze wodne. W przypadku tego typu rozwiązania możemy mówić o dwóch zaletach. Pierwszą jest możliwość zbierania wody i innych płynów rozlanych na podłodze – praktyczna rzecz szczególnie w łazience i kuchni.



(Thomas)

Drugą zaletą jest natomiast wspomniany filtr wodny, czyli wypełniony wodą pojemnik, do którego trafiają wessane przez odkurzacz zanieczyszczenia. Wodna pomaga zatrzymać je w środku, dzięki czemu nie dostają się one z powrotem do powietrza. To z kolei bardzo praktyczna funkcja dla osób, które na co dzień walczą z alergiami.

Roboty mopujące i odkurzające – one też zasługują na wzmiankę

Woda znajduje także inne zastosowanie wśród odkurzaczy. Warto wspomnieć choćby o takich urządzeniach jak roboty mopujące (czy też – częściej – odkurzająco-mopujące). Te z kolei pozwalają skutecznie pozbyć się zabrudzeń z podłóg twardych.



(Xiaomi)

Same roboty odkurzające natomiast – choć nieraz trzeba po nich poprawiać – główną część roboty biorą całkowicie na siebie. Możesz ustalić harmonogram, którego urządzenie będzie się trzymać, a wbudowane czujniki pozwalają mu sprawnie i zupełnie samodzielnie poruszać się po podłodze w twoim mieszkaniu, skutecznie zbierając kurz i inne drobinki brudu.

To jaki odkurzacz wybrać, by zyskać przyjaciela?

Odpowiedź na to pytanie zależy oczywiście od tego, czego tak naprawdę potrzebujesz. Jeśli zależy ci na tym, by wszystko robiło się samo, wybierz robota. Jeśli priorytetem jest dla ciebie funkcja prania dywanów i tapicerki, wybierz odkurzacz piorący. Jeżeli alergia nie daje ci wytchnienia, postaw na model z filtrem wodnym, a jeśli wszechstronność to dla ciebie najistotniejsza cecha, bezprzewodowe urządzenie pionowe jest tym, za czym warto się rozejrzeć. Tak czy inaczej, pomocny może okazać się ranking odkurzaczy.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.