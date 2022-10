Tefal X-Force Flex 15.60 ma dużą siłę ssania i świetne szczotki z napędem, dobre do usuwania piasku, kurzu i sierści z podłóg i mebli. Jest idealny dla osób, które mieszkają z kotami lub psami. Można nawet podłączyć do niego nasadkę do mopowania podłóg na mokro. Recenzja

4,9/5

Odkurzacz tak dobry, że lepszego nie potrzebujesz. Tefal X-Force Flex 15.60

Żaden robot sprzątający nie odkurzy samochodu, mebli, ani nie dojedzie w każdy zakamarek. Tefal X-Force Flex 15.60 nie ma takiego problemu. To odkurzacz pionowy z pięcioma nakładkami w zestawie, w tym dwiema z napędem i oświetleniem LED, a także opcją jednoczesnego odkurzania i mycia podłogi. Jest wykonany na najwyższym poziomie, wygląda świetnie i obsługuje się go łatwo.

Zobacz wideorecenzję Tefal X-Force Flex 15.60, bo zupełnie szczerze może to być najlepszy odkurzacz dla Ciebie.

Ma duży, wygodny uchwyt i dwa przyciski główne - jeden do stałego zasilania, a drugi do chwilowego trybu Boost, podnoszącego siłę ssania. Wyposażony jest też w czytelny wyświetlacz, który pokazuje na ile minut sprzątania wystarczy jeszcze akumulator. Oprócz wspomnianego trybu Boost są jeszcze trzy inne: Eco, Eco+ i Max. Pierwsze dwa są cichsze, a mimo to w stu procentach wystarczają do sprzątnięcia piasku, kurzu i sierści z podłóg, mebli i wnętrza samochodu.

W mojej recenzji pokazuję jak długo działa na baterii, jaki jest poziom hałasu w każdym trybie, jak wygląda jego realne używanie oraz jakie jeszcze akcesoria znajdziemy w komplecie. Napisz w komentarzu jaka jest Twoja opinia o tym odkurzaczu pionowym. Co podoba Ci się najbardziej, a czego Ci brakuje?

Opinia o Tefal X-Force Flex 15.60 TY99F1 Plusy wysoka siła ssania i bardzo dobra skuteczność odkurzania,

5 nakładek w komplecie, w tym dwie z napędem i oświetleniem LED,

dobry czas pracy na baterii,

możliwość złożenia stojaka dla odkurzacza i akcesoriów,

możliwość ładowania całego odkurzacza lub oddzielnego akumulatora w stojaku,

4 przydatne tryby pracy,

wystarczająco cicha praca w dwóch najniższych trybach,

bardzo wysoka jakość wykonania,

wygodna i łatwa obsługa,

możliwość przedłużenia głównej rury (wraz z przeniesieniem zasilania), Minusy ciężko się dopatrzeć wad.