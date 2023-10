Społeczność stojąca za projektem OpenWrt 13 października ogłosiła wydanie najnowszej wersji swojego systemu operacyjnego, przeznaczonego na routery. Jakie zmiany zostały wprowadzone? Co zostało zaktualizowane? Dlaczego warto zainteresować się tym systemem operacyjnym?

Dla osób, którym wspomniana wyżej nazwa nic nie mówi, przedstawiam opis tego systemu operacyjnego ze strony projektu:

Projekt OpenWrt to system operacyjny Linux, przeznaczony dla urządzeń wbudowanych. Zamiast próbować stworzyć pojedyncze, statyczne oprogramowanie sprzętowe, OpenWrt zapewnia pełny [system operacyjny], z zapisywalnym system plików i zarządzaniem pakietami. Uwalnia Cię to od konieczności korzystania z aplikacji i narzędzi konfiguracyjnych, zapewnianych przez dostawcę sprzętu oraz pozwala na dostosowanie urządzenia, poprzez wykorzystanie pakietów oprogramowania. Dla (…) użytkowników oznacza to możliwość pełnej personalizacji – [daje im to sposobność do] korzystania z urządzenia w sposób, jakiego [producent] wcześniej nie zakładał.

Oznacza to, że jeżeli posiadasz router, który jest kompatybilny z tym systemem operacyjnym, to możesz zainstalować ten OS na swoim sprzęcie i uzyskać wiele rzeczy, których producent urządzenia nie dostarczył i/lub przestał zapewniać. OpenWrt zawiera najnowsze łatki bezpieczeństwa, odblokowuje nowe funkcje routerów, a czasem zapewnia wyższą wydajność w stosunku do tego, co oferowało pierwotne oprogramowanie. Co konkretnie dodano w najnowszej aktualizacji?

OpenWrt 23.05 staje się dostępny dla ponad 1790 urządzeń (zwiększono zgodność o 200 routerów w porównaniu z poprzednią wersją systemu). Wynika to m.in. z faktu, iż dodano obsługę takich SoC jak Qualcomm IPQ807x, Mediatek Filogic 830 i 630 oraz płytek rozwojowych, tj. HiFive Unleashed i Unmatched RISC-V.

Nowa wersja systemu rezygnuje z pakietu wolfSSL na korzyść MbedTLS. Osoby pracujące nad projektem uznały, że ten ostatni zajmuje znacznie mniej miejsca i oferuje bardziej stabilne wersje ABI (binarny interfejs aplikacji) i jest pakietem LTS (ze wsparciem długoterminowym). Co prawda w MbedTLS brakuje obsługi protokołu TLS 1.3, ale użytkownicy potrzebujący tej metody szyfrowania mogą sobie przeinstalować pakiet z powrotem na wolfSSL.

Kolejną atrakcją nowej wersji OpenWrt jest obsługa pakietów napisanych w języku programowania Rust. Ponadto jądro systemu zostało zaktualizowane do wersji 5.15.134, a podstawowe narzędzia uniksowe BusyBox do wersji 1.36.1. Oczywiście masa pomniejszych pakietów (typu glibc, gcc, czy dnsmasq) również otrzymała swoje nowsze wersje.

Dzięki wielu poprawkom w kodzie źródłowym oprogramowania przejście z poprzedniej wersji systemu na nowszą nie powinno stanowić problemu dla większości użytkowników. Według zespołu pracującego nad projektem wystarczy użyć narzędzia sysupgrade, które dołoży wszelkich starań, aby zaktualizować nasz OS i zachować jego poprzednią konfigurację.

Instalacja najnowszego OpenWrt na SBC od Banana Pi

A czy Wy korzystacie z otwartoźródłowych systemów operacyjnych typu OpenWrt, DD-WRT, Tomato czy Asuswrt-Merlin na swoim urządzeniu sieciowym? Czy byliście świadomi takich rozwiązań na routerach? Jeżeli chcielibyście zgłębić tę tematykę, to dajcie znać – Chętnie przygotujemy dla Was obszerny artykuł o tej tematyce.

Źródło: CNX Software, OpenWrt Project