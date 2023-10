Gigant z Redmond niedawno opublikował na swojej stronie instrukcje, dotyczące metod instalacji Linuksa w ich środowisku. W dokumencie szczegółowo opisano krok po kroku, jak wybrać dystrybucję, a następnie jak ją zainstalować i dostosować do swoich potrzeb.

CEO firmy Microsoft przez wiele lat bagatelizowali istotność systemu operacyjnego Linux, a co niektórzy nawet nim gardzili. W 1999 roku Bill Gates (podczas promocji swojej książki "Business @ the Speed of Thought") mówił, że popularny system spod znaku pingwina nie stanowi zagrożenia dla systemu Windows. Ponadto twierdził, że Windows oferuje znacznie więcej funkcjonalności i możliwości, niż kiedykolwiek będzie w stanie zrobić to GNU/Linux. Steve Ballmer za to był o wiele bardziej ostry w swych słowach i za czasów zarządzania firmą określał otwartoźródłowy OS jako „raka” branży. A jak to wygląda teraz?

Odkąd Satya Nadella przejął stery w Microsoft, to całe przedsiębiorstwo stopniowo zaczęło zmieniać nastawianie do systemów z rodziny GNU/Linux i społeczności OpenSource. Można tu wymienić takie wydarzenia jak stworzenie własnych dystrybucji Linuksa - Azure Cloud Switch oraz (w przyszłości) Microsoft Azure Linux, dołączenie do Linux Foundation jak również do Open Invention Network (uwalniając jednocześnie 60 000 (!) patentów). Gigant z Redmond w późniejszych latach dodał jądro Linuksa do systemu Windows (poprzez Windows Subsystem for Linux) oraz przeniósł część oprogramowania na ten otwartoźródłowy OS – Microsoft Defender, Teams czy przeglądarkę Edge. Do tych wydarzeń można teraz dodać wspominaną w tytule bardzo obszerną instrukcję dotyczącą instalacji „pingwinkowego” systemu operacyjnego.

How to download and install Linux – pełny tutorial od Microsoft

Na stronie Microsoft Learn, możemy odnaleźć obszerny artykuł, w którym zawarto cztery główne punkty:

Krok 1 – Wybierz metodę instalacji Linuksa Krok 2 – Wybierz dystrybucję Linuksa Krok 3 – Metody instalacji systemu Krok 4 – Co po instalacji?

Każdy z nich opisuje w szczegółach istotne punkty przygotowania systemu operacyjnego z rodziny GNU/Linux. Jest dużo informacji o metodach instalacji systemu (Windows Subsystem for Linux, maszyna wirtualna lokalnie i w chmurze, oraz bezpośrednio na komputerze), o tym jak wybrać dystrybucję dla siebie (od Ubuntu dedykowanego „dla początkujących” do Red Hat Enterprise Linux czy Oracle Linux, skierowanych do biznesu). Finalnie Microsoft zachęca do korzystania z tego systemu oraz do wykorzystania ich zasobów:

Dowiedz się więcej na temat zasobów systemu Linux dostępnych w firmie Microsoft, takich jak (…) Visual Studio Code, .NET i PowerShell, bezpłatne kursy szkoleniowe (…) dostępne w katalogu Learn oraz o wydarzeniach, nowościach i trwających partnerstwach między organizacjami zajmującymi się Linuksem a firmą Microsoft.

Na ten moment cały dokument jest udostępniony w języku angielskim, ale napisany został bardzo przystępnie i zawiera masę zrzutów ekranowych. Trzeba przyznać, że przez te prawie 25 lat, stosunek firmy Microsoft do otwartoźródłowych projektów zmienił się diametralnie. A jak Wy oceniacie podejście giganta z Redmond do Linuksa i jego środowiska? Jak często korzystacie z popularnych dystrybucji? Dajcie znać o swoich doświadczeniach w ankiecie i w sekcji komentarzy!

Źródło: Techradar Pro, Microsoft Learn, PCMag