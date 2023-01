Afeela to pierwszy samochód elektryczny od Sony Honda Mobility. Jak wygląda i co będzie miał do zaoferowania? Na targach CES 2023 uchylono rąbka tajemnicy.

Afeela, samochód elektryczny od Sony Honda Mobility na CES 2023

Co? Sony i samochody elektryczne? Tak i wcale nie powinno to dziwić. Już podczas CES 2020 zaprezentowany został Vision-S, wtedy określany wyłącznie jako koncepcyjna wizja producenta. Podczas CES 2021 znów pojawił się ten sam temat, a dodatkowo informacje, że rozpoczęły się testy, samochód Sony wyjechał na drogi i wcale nie musi skończyć wyłącznie jako wizja, ale pojawić się w sprzedaży. Tyle tylko, że nawet dla mającego duże zaplecze finansowe Sony wejście na rynek samochodów elektrycznych nie należy do łatwych kroków i zamiast porywać się z motyką na słońce postanowiono połączyć siły z firmą Honda. W momencie ogłoszenia współpracy nie otrzymaliśmy wielu konkretów, dziś wiemy odrobinę więcej.

Z naciskiem na odrobinę, bo nie liczcie na kompletną specyfikację. Na CES 2023 pojawiła się Afeela, pierwszy samochód elektryczny Sony Honda Mobility, która chce „poruszać ludzi inspiracjami i dążyć do innowacji”. Jak zwykle przy podobnych okazjach slogan ładnie brzmiący i niewiele mówiący.

Na pierwszy rzut oka... trudno nazwać zaprezentowanego elektryka mianem nietypowego. Z zewnątrz, jak również we wnętrzu, wygląda nowocześnie. Ładnie? Rzecz gustu, każdy może mieć swoje zdanie. Na przykład takie, że z pewnością nie jest to najbrzydszy elektryk, ale jak każdy nie jest też ładny. W środku ma wielkie ekrany i oczywiście wolant, który nie jest ani bezpieczny ani wygodny. Nawet na masce wbudowano mu dodatkowy ekran. Po co on? Do prezentowania logo, ale i dodatkowych informacji. Np. stanu baterii podczas ładowania lub prezentowania czegoś... przechodniom. Jako przykład pokazywano prognozę pogody i reklamę Spiderman: No Way Home. Ciekawe kto będzie decydował o tym, co ma się tam wyświetlać. Przebąknięto też o usłudze subskrypcji.

Afeela - prezentacja

Gry z PlayStation w samochodzie?

Podział prac jest dość jasny, co zresztą sygnalizowano już wcześniej. I nawet bardzo logiczny, bo Sony ma przygotować szeroko pojętne wnętrze, a w zasadzie systemy i technologie mające do niego trafić. Honda natomiast skupia się na karoserii i silniku. No i nie będzie miała problemów z miejscem do produkcji.

Na szczegóły, informacje o mocy, osiągach czy baterii, trzeba niestety poczekać. Ujawniono za to, że samochód został wyposażony w łącznie 45 kamer i czujników rozlokowanych wewnątrz i na zewnątrz, między innymi w celu zwiększenia jego zdolność do wykrywania obiektów i autonomicznej jazdy.

Cały system informacyjno-rozrywkowy ma być wyjątkowo rozbudowany, ale i tu nie zaserwowano konkretów. Na prezentacji na ekranach pojawiały się dobrze znane filmy oraz gry, ale wbrew niedawnym plotkom raczej nie znajdzie się tu wbudowana konsola, a rozwiązanie bazujące na chmurze. Wiadomo jednak, że nawiązano współpracę między innymi z Epic Games i Qualcomm, które ma skupić się na najnowszej i najlepszej łączności.

Afeela - prezentacja wnętrza samochodu

Czy elektryk Sony i Honda trafi do sprzedaży?

Również w kontekście zaprezentowanej nowości padły stwierdzenia, iż mowa o prototypie. Tyle tylko, że na jego bazie zostanie przygotowany model produkcyjny, który następnie będzie wprowadzony do sprzedaży.

Sony Honda Mobility planuje rozpocząć przyjmowanie zamówień wstępnych w pierwszej połowie 2025 roku, rozpocząć sprzedaż do końca 2025 roku i ruszyć z dostawami od wiosny 2026 roku. Przynajmniej w Ameryce Północnej. Są też plany wprowadzenia tego samochodu do Japonii i Europy, ale nie dodano, kiedy może się to stać.

Źródło: Sony Honda Mobility