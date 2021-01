VISION-S przestaje być jedynie koncepcyjną wizją. Wprawdzie wciąż nie mówi się o ewentualnej sprzedaży, ale samochód elektryczny od Sony wyruszył w pierwsze podróże.

VISION-S po raz pierwszy na drogach

VISION-S został zapowiedziany niemal równo rok temu, podczas targów CES 2020. Wywołało to dość spore poruszenie, bo Sony udało się wtedy zaskoczyć niemal wszystkich. I może nie aż na taką skalę, ale sytuacja powtórzyła się niemal równo po 12 miesiącach. Prezentacja przygotowana przez japońskiego producenta z myślą o CES 2021 poruszyła tematy wokół kilku rozwijanych przez niego projektów, w tym VISION-S. Jak się okazuje, ma się on coraz lepiej.

Początkowo wydawało się, że VISION-S (i ewentualne kolejne pojazdy elektryczne od Sony) będzie służył tylko do prezentacji nowych technologii i nigdy nie wyjedzie na drogi. Takie teorie zostały teraz zweryfikowane. Prace nad VISION-S wkroczyły na kolejny etap, którym okazuje się ocena techniczna pojazdu w ruchu drogowym. W grudniu VISION-S pojawił się na drogach w Austrii, teraz pokazano z tego kilka ujęć. Od razu wypada zaznaczyć, że nie był to jednorazowy przypadek, Sony planuje bowiem podobne testy także w innych regionach.

Elektryczny samochód Sony nabiera kształtów

Testowany VISION-S dysponował dwoma silnikami, każdy o mocy 200 kW. Maksymalna prędkość, jaką może osiągnąć to 240 km/h, przy przyśpieszeniu od zera do setki w 4,8 sekundy. Poruszanie się po drogach sugeruje, że VISION-S jest sprawny mechanicznie. Sony informuje, że nadal trwają też prace nad takimi aspektami jak bezpieczeństwo czy systemy multimedialne. Początkowo mówiono tutaj o 33 różnych sensorach, na obecnym etapie jest ich już 40, w tym 18 kamer i sensorów ToF.

Sony nawet nie sugeruje, iż VISION-S trafi do masowej produkcji i następnie do sprzedaży. Liczący na taki obrót spraw otrzymali teraz spory zastrzyk optymizmu, aczkolwiek nadal wypada zalecić im spokojne podejście do tematu. A Wy, chcielibyście zobaczyć Sony jako nowego gracza na rynku motoryzacyjnym?

