Na targi CES 2023 firma Goodyear przywiozła ze sobą oponę, która ma jedną szczególną cechę. Została wykonana niemal w całości z materiałów przyjaznych środowisku.

Nowość Goodyear: opona w 90% z materiałów odnawialnych

Opona, którą widzisz na zdjęciu powyżej, nie różni się wyglądem od tych, jakie dziś montujemy na kołach swoich samochodów. Jest jednak coś, co ją wyróżnia – to jej skład. Firma Goodyear stworzyła ją aż w 90% z materiałów odnawialnych.

Te materiały to przede wszystkim:

cztery rodzaje sadzy (w tym olej z pirolizy opon wycofanych z eksploatacji) dla wzmocnienia mieszanki,

olej sojowy (pochodzenia biologicznego) dla zwiększenia elastyczności w zmiennych temperaturach,

unikalna krzemionka (z łusek ryżu, które zwykle trafiają na wysypisko) dla poprawy przyczepności i obniżenia zużycia paliwa,

poliester (z recyklingu plastikowych odpadów) dla wzmocnienia wewnętrznej warstwy ogumienia,

bio-odnawialne żywice z drzewa sosnowego (zastępujące te ropopochodne) dla zwiększenia właściwości trakcyjnych,

drut koralikowy i kordy ze stali o wysokiej zawartości surowców wtórnych

oraz polimery z surowców bio-cyrkulacyjnych.

Oprócz tego, że zdecydowana większość materiałów jest odnawialna, nowe opony Goodyear mają także oferować taką charakterystykę, by wspomagać oszczędzanie paliwa i tym samym obniżać ślad węglowy.

Opony gotowe, by wyjechać na drogi

Nieraz już widzieliśmy zapowiedzi „zielonych opon”, które jednak nigdy ostatecznie nie pojawiły się w naszych samochodach. Tym bardziej warto podkreślić, że opisywana tu opona stworzona w 90% z materiałów odnawialnych przeszła już wszystkie testy regulacyjne i oficjalnie została dopuszczona do ruchu drogowego.

Co więcej, firma Goodyear zapowiedziała, że poprzednia generacja, w której składniki odnawialne stanowią 70%, trafi do masowej produkcji (a prawdopodobnie także do sprzedaży w jakiejś limitowanej serii) jeszcze w tym roku.

Oczywiście ani na 70, ani na 90 procentach Goodyear nie zamierza się zatrzymywać. Amerykański producent postawił sobie cel, by do 2030 roku stworzyć oponę wykonaną w 100% z materiałów przyjaznych środowisku naturalnemu. Nie pozostaje nic innego jak życzyć mu powodzenia.

