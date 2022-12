Audi dołącza do grona producentów planujących porzucenie samochodów spalinowych i przejście na produkcję wyłącznie elektryków. Wiemy, kiedy ma się to stać.

Audi przejdzie na samochody elektryczne - padły terminy

Kilka tygodni temu przedstawiciele Audi pochwalili się nowym logo. Zamiany, chociaż z pozoru delikatne, wywołały sporo komentarzy, ale wydaje się, że jeszcze więcej dyskusji będzie teraz. Wprawdzie trudno mówić o wielkim szoku, bo już wcześniej sugerowano przejście na elektromobilność, ale w końcu temat został nieco przybliżony, nakreślono ramy czasowe.

I wygląda na to, że Audi znajduje się wśród producentów wraz z UE wierzących w sukces przymuszania ludzi do przesiadki na nową technologię. Podano bowiem, że koncern zakończy produkcję samochodów z silnikami spalinowymi najpóźniej w 2033 roku.

Oczywiście to tylko wierzchołek góry, pewne bardzo istotne sprawy będą musiały zostać załatwione wcześniej. Już od 2026 roku niektóre modele samochodów z czterema pierścieniami będą sprzedawane wyłącznie z napędem elektrycznym.

Audi stawia na elektromobilność, fabryki zostaną do tego dostosowane

Przedstawiciele Audi zaznaczają, że do 2029 roku wszystkie fabryki mają być w pełni dostosowane do potrzeb związanych z produkcją pojazdów elektrycznych i przygotowywać przynajmniej jeden taki model.

To dość mocno akcentowana kwestia, przedstawiana jako zrównoważony rozwój w działaniu w aspekcie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nowe zakłady będą budowane tylko tam, gdzie potrzebna będzie dodatkowa zdolność produkcyjna.

„Krok po kroku wprowadzamy wszystkie nasze zakłady w przyszłość. Nie chcemy żadnych inwestycji greenfield. Zamiast tego inwestujemy w nasze istniejące zakłady, aby były tak samo wydajne i elastyczne, jak zakłady wybudowane na nowo, od podstaw.” - Gerd Walker, członek zarządu Audi ds. produkcji i logistyki

Wyznaczony został również budżet szkoleniowy w wysokości około 500 milionów euro. Zostanie on przeznaczony na przystosowanie obecnych pracowników do innych technologii. Na to Audi daje sobie czas do 2025 roku.

Który z wyznaczonych terminów i celów zostanie dotrzymany? A może wszystkie? Przekonamy się. Jak zapatrujecie się na plany Audi?

Źródło: audi, foto otwierające: unsplash