Ożywił warszawskie pomniki za pomocą AI. Opowiada, jak to zrobił

Kto by pomyślał, że w tak szybkim tempie dojdziemy do miejsca, w którym "ożywianie" pomników przez sztuczną inteligencję będzie wyglądało na tak naturalne. Pomysłodawca viralowego nagrania, w rozmowie wyjaśnia jakich narzędzi używał i przekonuje, że wystarczy tylko telefon.

Blisko 100 tysięcy osób obejrzało film na Instagramie, ponad 600 tysięcy na TikToku i 13 tysięcy udostępniło go dalej. Kopernik, Piłsudski, Zygmunt III Waza czy Syrenka Warszawska ruszają się w rytm charakterystycznej muzyki, niektórzy schodzą też tanecznym krokiem z postumentów. "Po setkach lat trochę ruchu nie zaszkodzi" - dodał do filmu twórca, który "rozruszał" 11 warszawskich pomników. Skąd pomysł?

– Działam w branży kreatywnej już długo i sporo spaceruję po Warszawie, więc pomysł ożywienia pomników zrodził się naturalnie już wcześniej i wrócił wraz z testem jednego z oprogramowań opartych na sztucznej inteligencji. Wypróbowałem jedno z narzędzi na pomniku w Łazienkach Królewskich i byłem mocno zaskoczony rezultatem. Już wtedy wiedziałem, że na jednej rzeźbie się nie skończy – mówi redakcji WP Tech i Benchmark Adrian Kilar, twórca wideo AI, prowadzący w mediach społecznościowych i na Youtubie cykl "AI Nowości".

Dodał także, że skoro warszawskie pomniki i tak stoją tu już setki, niektóre prawie już 400 lat [najstarszy pomnik w Warszawie to Kolumna Zygmunta III Wazy z 1644 roku - red.], to ciekawym eksperymentem będzie tchnąć w nich trochę życia. Wykorzystał do tego jedno z nowszych narzędzi - PixVerse: AI Video Generator.

Sztuczna inteligencja pomaga "przenieść się w czasie"

To nie jest pierwsze wideo Adriana Kilara z animacją AI, wcześniej ożywił statyczne dzieła sztuki - obrazy weneckiego malarza Bernarda Bellotto (Canaletto), który przyjechał do Warszawy w XVIII w. namalować serię obrazów przedstawiających miasto.

– Przyznam szczerze, że w sztucznej inteligencji lubię to, że daje możliwość przenieść się w czasie. AI jest teraz tym, czym kiedyś była dla ludzi fotografia – wtedy ludzie bali się, że zrobienie zdjęcia kradnie im duszę. Dzisiaj sztuczna inteligencja w korelacji z fotografią i wideo też robi coś innowacyjnego – mówi Adrian Kilar.

Jak dodaje, każdy może zrobić taką animację praktycznie za darmo, bo narzędzie daje możliwość wygenerowania kilku filmów z efektem animacji. W przypadku większej liczby to są niewielkie kwoty, rzędu 10 dolarów. Mówi też, że fascynuje go, że AI koreluje z czymś, co w 100 proc. zostało stworzone przez człowieka.

– Modele sztucznej inteligencji jedynie coś dorabiają albo przekształcają w całkiem nową formę i dają możliwość, by spojrzeć na to w nowy sposób. Pomniki są tu takim maksymalnym kontrastem - stanęły w Warszawie setki lat temu, w innej rzeczywistości i kontekście. I powstało to, co powstało, czyli życie kilkusekundowe "życie" – mówi Adrian Kilar.

"Nie ma cwaniaka na Warszawiaka"

Na uwagę zasługuje też specjalnie dobrana muzyka. Kilar mówi, że chciał, by film był nie tylko zabawny czy zaskakujący, ale także by pod powierzchnią rozrywki pojawiły się pytania o przemijanie, o pamięć, o relacje z historią miasta, o coś więcej.

– Sięgnąłem po utwór "Nie ma cwaniaka na Warszawiaka" w wykonaniu Projektu Warszawiak, za którym stał Łukasz Garlicki. Uważam, że to nie jest tylko piosenka, to hymn miejskiej tożsamości, coś, co rezonuje w nas głębiej, zwłaszcza kiedy mieszkasz w Warszawie. Ten utwór ma w sobie siłę, nostalgię i pewną dumę, a pomniki w filmie utożsamiają się ze słowami tego kawałka – uważa.

Rozwój AI postępuje z tygodnia na tydzień

Twórca mówi też, był zaskoczony łatwością, z jaką narzędzie pomogło mu stworzyć nagranie, bo zrobiło ten ruch "z automatu".

– Nawet nie użyłem żadnego prompta, tylko jednej funkcji, która tam jest już gotowa, plus wygenerowanie przez full HD. Specjalnie nie używałem kamery profesjonalnej, tylko smartfona, żeby ta forma była jak najbardziej naturalna dla każdego odbiorcy. W ElevenLapsie, kolejnym programie opartym na sztucznej inteligencji, stworzyłem efekty dźwiękowe, takie jak odgłosy kroków, szum miasta, stępu konia czy krzyk orła, aby udźwiękowić materiał – tłumaczy.

Co sądzisz o obecnym zaawansowaniu AI w kontekście tego, co już możemy zrobić? – pytam. Już teraz trudno je odróżnić od rzeczywistości.

– Tak, z tygodnia na tydzień, co drugie, co trzecie narzędzie ma aktualizację i dorzuca nowe funkcje. Widać, że cały sektor AI bardzo mocno się rozwija. Szczególnie branża wideo w kontekście sztucznej inteligencji. Jesteśmy świadkami, że w internecie już powstają takie filmy, w których dopiero po kilkunastu sekundach orientujemy się, że jest to wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wyczulone oczy młodych oczywiście szybciej to wychwycą, natomiast starsze osoby są narażone na dezinformacje – mówi Adrian Kilar. Dodaje, że trzeba już teraz kłaść duży nacisk na to, by nasi rodzice czy dziadkowie podchodzili krytycznie do tego, co widzimy w internecie, bo coraz więcej rzeczy nie jest zgodnych niestety z prawdą.

Za rok te pomniki nie tylko będą tańczyć, ale i rozmawiać

Rozwój narzędzi postępuje coraz szybciej. Efekty są coraz bardziej zdumiewające. Kilar tłumaczy, że za rok te pomniki nie tylko będą schodzić, tańczyć, ale i nawet będą potrafiły z nami interaktywnie rozmawiać.

Twórca zauważa też zmianę w podejściu do sztucznej inteligencji, więcej osób ze środowisk artystycznych dostrzega potencjał w AI i jako społeczeństwo przełamujemy bariery, bo widzimy, że jest ona wykorzystywana w pozytywnym aspekcie. – Myślę, że za kilka lat nie będziemy się zastanawiać do końca nad tym, co jest prawdziwe, co nie, tylko po prostu będziemy to przyjmować za fakt czy naturalną codzienność – podsumowuje Adrian Kilar.

Źródło: materiał własny, zdjęcia: Adrian Kilar