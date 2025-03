Wszystko wskazuje na to, że Nintendo Switch 2 zaoferuje upscaling AI w trybie przenośnym. Dowodem na to jest dokumentacja patentowa Nintendo. Jakiej rozdzielczości możemy się spodziewać?

Zaktualizowany patent Nintendo wskazuje, że nadchodząca konsola Nintendo Switch 2 będzie wykorzystywać AI do konwertowania obrazów, umożliwiając skalowanie z rozdzielczości 540p do 1080p. Informację tę przekazał Mike Odyssey na platformie X, podkreślając, że patent praktycznie potwierdza zdolność konsoli do poprawy grafiki za pomocą skalowania AI.

Upscaling AI w Nintendo Switch 2

W praktyce dzięki lepszej rozdzielczości, gry w trybie przenośnym mogą prezentować się znacznie lepiej niż na poprzedniej generacji. Tytuły wstecznie kompatybilne mogą działać płynniej i wyglądać atrakcyjniej na nowym sprzęcie. Technologia ta jest porównywalna do Nvidia DLSS czy PSSR w PS5 Pro.

To dobra wiadomość dla posiadaczy pokaźnej biblioteki starszych gier od Nintendo - przypomnijmy, że podczas oficjalnej prezentacji potwierdzono wsteczną kompatybilność. Szczegóły na temat upscalingu poznamy już wkrótce.

Prezentacja Nintendo Switch 2

A konkretnie to 2 kwietnia 2025 r., bo właśnie wtedy odbędzie się pokaz przybliżający możliwości konsoli. Niewykluczone, że Nintendo ujawni przy okazji datę premiery oraz cenę Nintendo Switch 2. Aktualnie możemy jedynie spekulować, zresztą branżowi eksperci już to robią – Serkan Toto z Kantan Games Inc. powiedział, że 400 dolarów to cena, która powinna zapewnić sukces.

