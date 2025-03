GIMP 3.0 do pobrania. Prace nad aktualizacją trwały 7 lat

GIMP 3.0, długo oczekiwana aktualizacja popularnego edytora grafiki, jest już dostępna. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wersji, pobierzesz ją za darmo.

GIMP 3.0, najnowsza wersja popularnego edytora graficznego, została właśnie wydana. To efekt aż 7 lat pracy społeczności, bo ostatnia duża aktualizacja - 2.10 - ujrzała światło dzienne w roku 2018. Nowa edycja wprowadza szereg usprawnień, które ułatwiają i przyspieszają pracę z grafiką.

GIMP 3.0 - nowe funkcje

Jedną z najważniejszych nowości jest możliwość edycji niedestrukcyjnej dla najczęściej używanych filtrów, z możliwością podglądu w czasie rzeczywistym na płótnie. Ponadto GIMP 3.0 umożliwia wymianę plików z większą liczbą aplikacji, w tym obsługę plików BC7 DDS oraz lepszy eksport PSD.

Kolejną nowością jest automatyczne rozszerzanie warstw podczas rysowania, co ułatwia pracę nad projektami o nieokreślonych rozmiarach. Użytkownicy mogą teraz łatwiej organizować swoje warstwy, wybierając i przekształcając wiele elementów jednocześnie.

GIMP 3.0 kontynuuje też długoterminowy projekt poprawy zarządzania kolorami, co czyni go zaawansowanym edytorem obrazów dla różnych zastosowań. Aktualizacja obejmuje również nowy zestaw narzędzi graficznych (GTK3) dostosowany do nowoczesnych systemów operacyjnych.

Filtry niedestrukcyjne w GIMP 3.0 (fot. Sofia / GIMP)

Pełną listę zmian znajdziecie na tej stronie.

GIMP, czyli GNU Image Manipulation Program, to darmowe oprogramowanie do edycji grafiki, które zadebiutowało w 1995 roku. Zostało stworzone przez Petera Mattisa i Kimballa Spencera jako bezpłatna alternatywa dla Photoshopa. Przez lata GIMP przeszedł wiele zmian, w tym przeniesienie na silnik GEGL, co umożliwiło bardziej zaawansowaną edycję.

Wersja 3.0 GIMP-a, długo oczekiwana przez użytkowników, napotkała liczne opóźnienia. Problemy z tłumaczeniami i techniczne wyzwania związane z nowym interfejsem GTK+3 spowodowały, że premiera była wielokrotnie przesuwana. Mimo to, do wersji 2.10 dodano wiele funkcji planowanych pierwotnie dla 3.0, co pozwoliło na stopniowe wdrażanie nowości mimo opóźnienia pełnej aktualizacji.

Program dostępny jest na systemy Windows, macOS oraz Linux.