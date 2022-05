Firma Patriot to jeden z głównych graczy na rynku pamięci RAM. Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się moduły Patriot Viper Venom DDR5, które mają zainteresować graczy i entuzjastów, składających nowoczesne zestawy PC.

Premiera pamięci Patriot Viper Venom DDR5

Pamięci Patriot Viper Venom DDR5 wyróżniają się efektownym designem, który na pewno wpadnie w oko entuzjastom. Co ważne, moduły występują w wersji standardowej oraz podświetlanej. W tej drugiej użytkownik może wykorzystać specjalne oprogramowanie do synchronizacji, co pozwoli lepiej spersonalizować efekty świetlne (obsługiwane są tutaj systemy podświetlenia wszystkich najważniejszych producentów płyt głównych).

Nowe moduły występują w konfiguracjach dwukanałowych o pojemności 16 GB (2x 8 GB) i 32 GB (2x 16 GB) – w ofercie producenta znajdziemy zestawy o taktowaniu 4800 MHz (40-40-40-77), 5200 MHz (36-36-36-68), 5600 MHz (40-40-40-76), 6000 MHz (36-36-36-76), a nawet 6200 MHz (40-40-40-76).

Moduły wykorzystują 10-warstwową płytkę drukowaną oraz wyselekcjonowane kości pamięci. Nowe moduły korzystają z wbudowanego regulatora napięcia (PMIC - Power Management Integrated Circuit) - pozwala to na lepszą kontrolę napięcia zasilającego, co powinno przełożyć się na wyższy potencjał na przetaktowanie i wyższą wydajność pamięci operacyjnej.

Zastosowany radiator nie tylko ciekawie wygląda, ale też zapewnia odpowiednie chłodzenie kości - producent postawił na solidny kawał aluminium. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość modułów dostosowano do większości dostępnych na rynku coolerów procesora.

Ile kosztują pamięci Patriot Viper Venom DDR5?

Pamięci Viper Venom DDR5 sprawdzą się w przypadku najnowszej platformy Intela z procesorami Core 12. generacji (np. Core i9-12900K). Szybkie, efektowne moduły powinny zainteresować graczy i entuzjastów, którzy oczekują dobrej wydajności i ciekawego designu.

Jako pierwsze do sprzedaży trafią zestawy 32GB (2x 16 GB) o taktowaniu 6200MHz – tanio nie jest, bo sugerowane ceny to odpowiednio 1560 zł (Viper Venom DDR5) i 1660 zł (Viper Venom DDR5 RGB). Kolejne, słabsze zestawy mają być dostępne na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2022.

Źródło: Patriot