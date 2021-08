W tym roku pogoda nie sprzyja obserwatorom nieba, ale na pewno będą oni wypatrywać okazji, by dojrzeć Perseidy, jeden z najbardziej obfitych i niezawodnych deszczów meteorów. Może Wy też spróbujecie

O Perseidach piszemy co roku, dlatego uważni czytelnicy benchmark.pl zapewne już utrwalili sobie w pamięci, że noce 11-13 sierpnia to teoretycznie najlepsza okazja, by zobaczyć ten deszcz meteorów. Teoretycznie, bo Ziemia w swojej podróży po orbicie wokółsłonecznej przechodzi przez ten rój od końca lipca do drugiej połowy sierpnia. Można więc Perseid wypatrywać zarówno przed jak i jeszcze przez kilka dni po maksimum. Jednak jak nazwa sugeruje, maksimum to najlepszy moment.

Liczmy więc na to, że burze, opady i chmury nie przesłonią nam tego widowiska. Bo Księżyc w tym roku jest wyjątkowo łaskawy, niedawno był w nowiu.

Udany spektakl Perseidów zwykle wymaga wyprawy za miasto, w miejsce gdzie niebo jest dość ciemne, byśmy mogli dojrzeć nie tylko te najjaśniejsze z meteorów, które mogą nawet rozbłysnąć jako tak zwane bolidy, ale też te słabsze, które tylko przez ułamek sekundy przemykają po niebie.



Radiant Perseid około godziny 23.40 znajdzie się na wysokości 37 stopni nad północno-wschodnim horyzontem (dane dla Warszawy)

Perseid należy szukać na północno wschodniej części nieba. Najlepiej w okolicach północy i tuż po niej. Miejsce z którego zdają się wylatywać, czyli tak zwany radiant, znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza (mapka poniżej), ale wzrok należy kierować nie w tamtym kierunku tylko pod kątem 45 – 90 stopni na boki lub do góry.

A jak nie Perseidy to co? Księżyc i Planety

Jeśli decydujemy się na obserwacje meteorów to lepiej skupić się na tej czynności, a nie rozpraszać uwagi poszukiwaniem innych obiektów jak satelity, czy obserwacjami planet. Gdy Perseidy nie będą jeszcze tak obfite jak mogą być, poza miastem można zobaczyć średnio 100 zjawisk na godzinę, to w końcu możecie skusić się na obserwacje innych obiektów. Na pewno nie ma co liczyć na obserwacje przelotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ta podobnie jak w czerwcu, nie jest widoczna nocą przez sporą cześć sierpnia z terenu Polski.

Tuż po zachodzie Słońca w kierunku zachodnio-północnym warto za to odszukać sznur planet, które w tej chwili podążają za Słońcem. Co prawda to zbyt wczesna pora, by zobaczyć Perseidy, ale widok planet może być równie atrakcyjny dla oczu, choć im bardziej na północ jesteśmy tym trudniejsze będzie to zadanie. Obserwatorzy na południu Europy będą widzieć planety zachodzące bardziej z góry, na północy Polski będą one już prawie ocierać się o horyzont.

Być może to co wam proponuję, to zadanie wręcz niewykonalne, bo wszystkie znajdą się bardzo nisko nad horyzontem i blisko Słońca, które może przyćmiewać je blaskiem nawet gdy już schowa się pod horyzontem. Ale spróbować warto.



Konfiguracja ciał niebieskich w pobliżu Słońca wieczorem o godzinie 20:40 10 sierpnia



Konfiguracja ciał niebieskich w pobliżu Słońca wieczorem o godzinie 20:40 11 sierpnia

Najwięcej szans mamy na zobaczenie Wenus, której jasność (-3,9 mag) jest podobna jak MSK w trakcie jej najjaśniejszych przelotów nad nami nocą, a także bardzo wąskiego sierpa Księżyca (w kolejnych dniach przesunie się on na lewą stronę Wenus i będzie się od niej oddalał). Oprócz tego, pomiędzy Wenus a Słońcem znajduje się Mars (1,8 mag) i Merkury (-1,0 mag), ale gdy Słońce zajdzie będą one już praktycznie pod horyzontem.

Gdy zdecydujecie się poczekać na ciemniejsze niebo i obserwacje Perseid, to pod drugiej stronie nieba około godziny 22, w kierunku południowo-wschodnim, dobrze widoczne będą już Saturn i Jowisz. Nie będą one zbyt wysoko górować (20 do 25 stopni nad horyzontem), ale będą już dobrze widoczne po północy. Saturn jest dobrze zorientowany względem Ziemi, by możliwe były obserwacje jego pierścienia.



Pozycja Saturna i Jowisza około godziny 23:00 w dniu 21 sierpnia (dane dla Warszawy). Księzyc co 24 godziny zmienia swoją pozycję, przesuwając się w kierunku północnym o kąt podobny jak widoczna na obrazku odległość Jowisza od Saturna

Obie planety są bliskie swojej maksymalnej jasności na niebie i również je odwiedzi Księżyc. Najpierw 20 sierpnia zbliży się do Saturna, a 22 sierpnia do Jowisza.

Tego dnia Księżyc będzie również w tak zwanej Niebieskiej Pełni. Nazywa się tak trzecią pełnię w porze roku, w której wystepują cztery pełnie. W tym roku mają/miały one miejsce 24 czerwca, 24 lipca, właśnie 22 sierpnia i jeszcze 21 września.

Źródło: inf. własna, Mapki: Stellarium