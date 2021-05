Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to oprócz pociągów Starlink najciekawszy dynamicznie zmieniający swoją pozycję obiekt znajdujący się na orbicie Ziemi. Przelatuje nad Polską codziennie i to wiele razy, ale nie zawsze będziemy mogli ją dostrzec. Wyjaśniamy dlaczego?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to prawdopodobnie najlepiej kojarzony przez każdego człowieka obiekt zbudowany przez ludzi i umieszczony na orbicie Ziemi, gdzie od dwudziestu lat mieszkają i pracują ludzie. Mniej więcej co półtorej godziny, znajdująca się na wysokości około 420 kilometrów, stacja wykonuje pełen obieg wokół Ziemi. W ciągu doby robi to 16 razy.

MSK przelatuje nad Polską, czyli znajduje się nad horyzontem w Polsce, codziennie od 4 do 5 razy. Jednak tylko nocne przeloty, gdy stacja jest oświetlona przez Słońce, są widoczne gołym okiem

Gdy znów wschodzi to niedokładnie w tym samym miejscu, bo jej orbita stopniowo się przesuwa z północnego wschodu na południowy zachód. MSK za każdym razem wraca przelatując w trochę innym miejscu nad naszymi głowami, aż w pewnym momencie znika pod horyzontem.



Wystarczy kilkusekundowa ekspozycja, by MSK pozostawiłą taki oto ślad na tle gwiazd

Dzięki temu astronauci na pokładzie MSK w ciągu doby są w stanie obserwować całą powierzchnię Ziemi i wykonywać zdjęcia nocne oraz dzienne.

Cały miesiąc bez MSK na nocnym niebie

Danej nocy obserwujemy od jednego do czterech przelotów MSK, najczęściej dwa do trzech, potem musimy czekać do następnej. Lecz i to nie jest regułą. Czasem pozycja orbity MSK zmienia się na tyle niekorzystnie dla nas, że mamy kilka dni przerwy bez przelotów podświetlonej przez Słońce stacji na nocnym niebie. Teraz szykuje się taka dość długa przerwa, bo trwająca przez cały czerwiec. W ostatnich dniach maja, MSK będzie pojawiać się coraz niżej nad horyzontem w Polsce, aż od 1 do 30 czerwca nie zobaczymy jej w nocy w ogóle.

W czerwcu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nad Polską pojawiać będzie się tylko za dnia

Nie oznacza to jednak, że MSK zniknie z polskiego nieba. Wciąż będzie nad nami przelatywać, ale będzie to czynić wyłącznie za dnia, a wtedy obserwacje gołym okiem z Ziemi są niemożliwe ze względu na zbyt wysoką jasność tła.

Kiedy zobaczymy MSK na niebie

Jeśli chcecie komuś pokazać przelatującą stację na wieczornym niebie to poniżej najbliższe możliwe daty i godziny. Z początkiem lipca MSK powróci na nocne niebo, ale o poranku. Potem będzie pojawiać się coraz częściej, a w połowie lipca będzie widoczna znowu wieczorami, a także w ciągu nocy nawet cztery razy.



Widoczność MSK pod koniec maja dla Warszawy



Widoczność MSK pod koniec maja dla Poznania



Widoczność MSK dla Warszawy na początku lipca



Widoczność MSK dla Poznania na początku lipca

Wszystkie dane dotyczą Warszawy i Poznania, dlatego w waszej lokalizacji mogą się nieznacznie różnić. Mieszkańcy innym miejscowości mogą skorzystać z witryny heavens-above.com i linku ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna), by potwierdzić godziny przelotu dla własnej lokalizacji (określamy ją w części Lokalizacja). Ta sama strona pozwoli też wyszukać przeloty w innych dniach.

Czy MSK można zobaczyć za dnia i gdy nie jest oświetlona?

Takie sytuacje są możliwe, ale wymagają po pierwsze szczęścia, a poza tym odpowiedniej aparatury obserwacyjnej. Za dnia, ale też nie w chwili najmocniejszego blasku Słońca, tylko w momencie gdy chyli się ono ku zachodowi, MSK można dostrzec przez teleskop. Trzeba jednak trafić nie tylko na odpowiedni moment, ale mieć możliwość wygodnego śledzenia stacji w trakcie przelotu, bo w danym miejscu jest ona widoczna przez ułamek sekundy.



Sekwencja zdjęć ukazująca MSK przelatującą na tle Księzyca

Druga okazją do podejrzenia MSK za dnia są zdjęcia przelatującej stacji na tle tarczy słonecznej. Wtedy stacja nie jest iluminowana przez Słońce, ale ze względu na kontrast jej sylwetka doskonale wyróżnia się na tle bardzo jasnego Słońca. Tym razem potrzebny jest nie tylko teleskop, ale i odpowiednie filtry blokujące nadmiar światła słonecznego.



MSK na tle Słońca

Takie przeloty dla danej lokalizacji na Ziemi są rzadkie, dlatego ludzie, którym udało się zrobić zdjęcia MSK na tle Słońca mogą uznawać się za szczęściarzy. Podobnie jest w nocy, gdy MSK przelatuje na tle Księżyca. Wtedy najlepiej, by była niepodświetlona (w nocy też jest to możliwe), bo kontrast w jasności ładnie podkreśla kształt stacji. Trzeba zadbać także o spore, co najmniej kilkudziesięciokrotne powiększenie i dobrej jakości optykę, żeby MSK nie okazała się jedynie ciemną plamką.

Źródło: heavens-above.com, NASA (foto wejsciowe), inf. własna