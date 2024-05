W Manor Lords piwo lało się strumieniami. A przynajmniej do takiego wniosku można dojść przeglądając listę zmian, poprawek i ulepszeń, którą twórca gry – Grzegorz Styczeń, zaoferował graczom w ramach eksperymentalnej jak na razie aktualizacji wersji beta.

Manor Lords to niezaprzeczalny hit ostatnich tygodni. Ta polska strategia o budowaniu i zarządzaniu własnymi, średniowiecznymi osadami i miastami, od kilku tygodni nie schodzi z ust graczy. O jej olbrzymim sukcesie może świadczyć fakt, że tylko w ciągu pierwszych 24 godzin Manor Lords sprzedało się w nakładzie ponad miliona sztuk na całym świecie . A warto dodać, że jak na razie projekt ten udostępniony został jedynie we wczesnym dostępie.

Niestety, oznacza to też, że choć sama gra prezentuje się naprawdę dobrze, o czym świadczyć może choćby ponad 30 tysięcy bardzo pozytywnych opinii na Steam, to jednak wiele mechanik i rozwiązań wciąż znajduje się w fazie rozwoju i ewentualne poprawki, ulepszenia i zmiany dokonywane są nieomal „na żywym organizmie”. „Nieomal”, bo twórca gry pierwszą, pokaźną aktualizację postanowił wcześniej przetestować udostępniając ją jak na razie jedynie w wersji beta.

Piwo, nieróbstwo i inne przypadki

Lista poprawek i ulepszeń wprowadzanych w testowej aktualizacji jest naprawdę obszerna. Wspomniane na wstępie ograniczenie spożycia piwa przez chłopów (i to o aż 75 procent) to tylko jedna z wielu pozycji. Twórca Manor Lords zajął się najczęściej zgłaszanymi problemami stąd i zmiany w handlu między regionami, poprawki w rolnictwie, zwiększenie siły łuczników czy choćby wyeliminowanie błędu z masowo pojawiającymi się mieszkańcami odmawiającymi wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Co ciekawe, prócz poprawek aktualizacja dodaje też kilka nowości takich jak choćby wizualizacja przenoszenia zwłok, okres 30-dniowej żałoby po śmierci mieszkańca, który wstrzymuje rozwój osady czy płatny raz do roku Królewski Podatek. Oczywiście, wszystkie te zmiany, ulepszenia i poprawki jak na razie oznaczone są jako eksperymentalne, a o ich faktycznej implementacji do pełnej gry zadecydują testy i sami gracze. Kiedy owa aktualizacja ukaże się oficjalne tego niestety wciąż nie wiadomo.

Źródło: Steam