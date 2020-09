Manor Lords to polska strategia czasu rzeczywistego, obok której naprawdę trudno jest przejść obojętnie. Zaprasza nas do średniowiecza i stawia przed nami trudne zadania, oddając równocześnie dużo swobody.

Manor Lords – strategia, na którą czekasz (choć możesz o tym jeszcze nie wiedzieć)

Być może natknęliście się na newsa o grze Manor Lords na naszej stronie, w takim przypadku ten tytuł może wam coś mówić. Zdecydowanie jednak nie jest to najgłośniejsza strategia na horyzoncie, choć dla miłośników klasycznych RTS-ów w nowoczesnych wydaniu może być tą najbardziej wyczekiwaną. Tworzona przez Polaka działającego pod banderą Slavic Magic gra wygląda obłędnie na najnowszym materiale wideo. Ten stanowi omówienie mechaniki rozgrywki.

Skoro tak, to czas na kilka słów na jej temat. Manor Lords będzie strategię łączącą w sobie symulator (roz)budowy średniowiecznego miasta oraz taktyczne potyczki na wielką skalę rozgrywane w czasie rzeczywistym. Trochę jak Twierdza i trochę jak Age of Empires, ale z jeszcze większą swobodą, jeszcze ładniejszą grafiką i jeszcze większą głębią. Do tego wszystkiego dochodzi zaś historyczny realizm.

Każdy ruch i każda decyzja będzie mieć znaczenie, a kluczem do sukcesu będzie odpowiedni rozwój. To, w którym kierunku powinno się podążać, będzie uzależnione od charakterystyki terenu, ale też naszych zdolności. Jak zaraz zobaczycie, opcji będzie mnóstwo…

Zobacz najnowszy gameplay Manor Lords z omówieniem:

Slavic Magic już teraz zapowiada kolejny materiał – ten z kolei będzie poświęcony walce. Na premierę samej gry natomiast musimy jeszcze trochę poczekać, ale to jest już chyba zupełnie zrozumiałe.

Źródło: Slavic Magic, informacja własna

Czytaj dalej o strategiach: