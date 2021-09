Było pewne, że wzorem poprzedniczek również FIFA 22 trafi do sprzedaży w pełnej polskiej wersji językowej. Nie znaczy to jednak, że będzie identyczna. Przeciwnie, czeka nas w tym aspekcie duża zmiana.

FIFA 22 bez Dariusza Szpakowskiego

Osoby interesujące się sportem, a zwłaszcza piłką nożną, zapewne wiedzą, że nie był to najlepszy rok dla Dariusza Szpakowskiego. Wiele mówiło się o okolicznościach, w jakich stracił możliwość komentowania finału Euro 2020. Okazuje się, że głosu tego jednego z najbardziej znanych komentatorów sportowych nie usłyszymy również w FIFA 22. To duża zmiana. Czas leci bardzo szybko, a w takich chwilach dobrze to widać. EA SPORTS podziękowało Dariuszowi Szpakowskiemu za współpracę po... 15 latach.

Kogo usłyszymy w polskiej wersji FIFA 22?

Oficjalnie poinformowano już, że nowym głównym komentatorem zostanie Tomasz Smokowski. To również dobrze znany dziennikarz sportowy, również z ogromnym doświadczeniem komentatorskim. Przez wiele lat był związany ze stacją Canal+ (teraz pojawia się gościnne przy transmisjach z Ligue 1), krócej z Polsat Sport, a ostatnio jest kojarzony głównie z racji Kanału Sportowego na YouTube. W FIFA 22 nie będzie sam, stworzy duet z Jackiem Laskowskim. Ten drugi jest już dobrze znany sympatykom FIFA, bo w ostatnich latach towarzyszył wspomnianemu Dariuszowi Szpakowskiemu.

FIFA 22 będzie dostępna od 1 października. Trafi na PC, konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One oraz do usługi Google Stadia.

Lubicie tę serię? Co sądzicie o zmianie głównego komentatora i wyborze Tomasza Smokowskiego?

Źródło: EA