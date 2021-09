Wprawdzie do premiery jeszcze ponad tydzień, ale niektórzy mogą przystąpić do zmagań w FIFA 22 już dziś. I nie chodzi tu wyłącznie o uprzywilejowanych youtuberów.

FIFA 22 udostępniona abonentom EA Play

Kiedyś wersje demo były bardzo popularne, od kilku lat mamy jednak do czynienia z trendem ich wygaszania, w skutek czego pojawiają się już tylko sporadycznie. Nawet w przypadku serii FIFA, gdzie EA dość długo pozostawało wierne tradycji. Wszystko wskazuje na to, że FIFA 22 podzieli los poprzedniczki w tej kwestii.

Jest jednak sposób na sprawdzenie gry przed premierą. Wersja próbna właśnie dziś trafia do usługi EA Play. Ta jest dostępna na PC, a także konsolach Xbox oraz PlayStation obecnej i poprzedniej generacji. Warto też przypomnieć, że od roku wchodzi w skład Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass na PC. Grono potencjalnych odbiorców jest tu zatem całkiem spore. Nie ma ograniczenia co do zawartości, ale jest jeśli chodzi o czas. Grę można testować przez maksymalnie 10 godzin.

Można też skorzystać z przedsprzedaży

EA za pośrednictwem wcześniejszego dostępu do zabawy zachęca też do zakupu gry w przedsprzedaży. Gracz decydujący się na to może liczyć na możliwość wybiegnięcia na wirtualne stadiony 4 dni przed premierą.

Tutaj nie będzie już ograniczeń, ale trzeba dodać, że taki bonus daje wyłącznie Edycja Ultimate.

Tak przy okazji - w FIFA 22 będzie czego posłuchać

A skoro jesteśmy już przy najnowszej odsłonie tej popularnej serii, wspomnijmy o podanych przez EA informacjach na temat ścieżki dźwiękowej. Okazuje się bowiem, że FIFA 22 zapewni najbardziej obszerny soundtrack w historii cyklu. Ma składać się z aż 122 utworów. Nie zabraknie znanych wykonawców, pojawią się między innymi Swedish House Mafia czy DJ Snake.

Pełna wersja gry FIFA 22 zadebiutuje 1 października.

