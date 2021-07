Bierzecie pod uwagę zakup gry FIFA 22? Prawdopodobnie niezależnie od platformy, w jaką celujecie, znajdą się powody do narzekania. EA mocno się o to stara.

FIFA 22 na PC? Do grania to są konsole

Oficjalną zapowiedź gry FIFA 22 zdominowały wzmianki na temat technologii HyperMotion. Brzmią i wyglądają bardzo obiecująco, ale poza blaskami są też cienie. Szybko okazało się bowiem, że mowa o rozwiązaniu, które będzie dostępne wyłącznie dla wybranych - konkretnie dla posiadaczy konsol nowej generacji oraz Google Stadia. Preferujący PC dostaną okrojoną wersję gry. Pytanie, czy pozbawioną tylko i aż HyperMotion czy czegoś jeszcze, pozostaje póki co otwarte.

Jeśli jesteście z EA i serią FIFA na bieżąco, to doskonale wiecie, że nie jest to pierwsza tego typu decyzja tego wydawcy. PC było szykanowane także przy poprzednich odsłonach serii, a w zeszłym roku można było dowiedzieć się, iż powodem takich korków są zbyt słabe komputery większości graczy. Możliwe, że ciekawe tłumaczenia usłyszymy również tym razem, komentarzy z głosami niezadowolenia nie brakuje. Nie znaczy to, że EA zmieni swoje decyzje. Bo i po co, skoro sprzedaż kolejnych części tego cyklu wygląda tak a nie inaczej. Z podobnych powodów Rockstar nie śpieszy się z GTA 6. Biznes.

No to może dwie wersje konsolowe w jednym? Tak, ale za 449,90 zł

Pewnie przynajmniej część biorących udział w starciach konsole vs PC i opowiadających się za tym pierwszym obozem miałoby tu powody do uśmiechu. EA stoi jednak na straży i dla posiadaczy konsol też przygotowało niemiłą niespodziankę.

Okazuje się, że kupujący FIFA 22 w wersji na PlayStation 4 lub Xbox One nie otrzymają darmowej aktualizacji do wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Opcja późniejszej przesiadki została przewidziana wyłącznie dla decydujących się na wydanie Ultimate. A to jest zauważalnie droższe od standardowego, kosztuje 449,90 zł.

A o niespodziance mowa dlatego, że opcja Dual Entitlement w zeszłym roku była dostępna także dla kupujących standardowe wydanie FIFA 21. Jeśli zastanawiacie się, czy w przypadku konsol Xbox EA zdecyduje się skorzystać ze Smart Delivery, to odpowiedź brzmi przecząco.

„Dual Entitlement jest dostępne tylko po zakupie gry FIFA 22 Ultimate Edition. Edycja standardowa gry FIFA 22 nie zawiera Dual Entitlement. Oznacza to, że jeśli kupisz Edycję Standardową gry FIFA 22 na PS4 i zechcesz uaktualnić ją do PS5, będziesz musiał kupić wersję gry na PS5 aby móc grać.”

Szkoda, bo FIFA 22 faktycznie może być powiewem świeżości

Trudno w tej chwili o ostateczne oceny. EA co roku obiecuje wiele nowości, a z reguły kończy się na tym, iż nie imponuje i ich liczba i jakość. Technologia HyperMotion zapowiada się jednak naprawdę obiecująco i jest szansa, że w kwestii animacji zobaczymy znaczący progres. Przynajmniej jeśli zdecydujemy się na rozgrywkę za pośrednictwem PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S lub Google Stadia.

Grywacie w tę serię? A może jesteście w gronie kilkudziesięciu sympatyków PESa? Swoją drogą zapowiedzi i pierwsze materiały z PES 2022 to też temat do dyskusji w niekoniecznie pozytywnym tonie. Ale to w swoim czasie.

Źródło: ea, własne