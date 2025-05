iPhone 17 Air z małą baterią. Apple ponoć znalazł już rozwiązanie problemu

Nadchodzący system iOS 19 na poprawić czas pracy iPhone’ów na jednym ładowaniu. Przede wszystkim powinno to ucieszyć użytkowników jednego z nadchodzących modeli.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że we wrześniu do portfolio Apple’a dołączy iPhone 17 Air - ultracienki smartfon, stanowiący bezpośrednią konkurencję dla Samsunga Galaxy S25 Edge. Od kiedy pojawiły się pierwsze plotki na temat odchudzonego modelu, wielu potencjalnych zainteresowanych martwi się czasem pracy.

Z dotychczasowych przecieków wynika, że iPhone 17 Air będzie miał znacznie mniejszą baterię od pozostałych modeli. Cięcia specyfikacji mogą jednak zostać częściowo zrekompensowane przez AI.

iOS 19 z systemem oszczędzania energii AI

Jak donosi Mark Gurman z Bloomberg, Apple pracuje nad nową funkcją AI, która wykorzysta zbiory danych z urządzeń użytkowników, aby prognozować i dynamicznie dostosowywać zużycie energii przez aplikacje i systemowe procesy. Celem jest maksymalne wydłużenie czasu pracy urządzenia.

Zdaniem Gurmana, impulsem do opracowania takiego rozwiązania był nadchodzący iPhone 17 Air, choć funkcja ma trafić także na inne smartfony. Które dokładnie? Tu sprawa się komplikuje.

iPhone 17 - makiety (fot. SonnyDickson / X)

Z jednej strony Gurman twierdzi, że zarządzanie baterią AI trafi na "wszystkie iPhone’y z iOS 19". Z drugiej natomiast wskazuje na to, że funkcja zostanie wydana jako uaktualnienie platformy Apple Intelligence, a ta dostępna jest przecież jedynie na iPhone’ach z serii 16 oraz połowie modeli z linii 15.

Impreza WWDC25, podczas której Apple zaprezentuje system iOS 19, rusza 9 czerwca. Finalna aktualizacja powinna trafić do użytkowników we wrześniu.