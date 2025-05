Sony nie poddaje się. Nowy flagowiec staje do walki z iPhone i Galaxy S25

Sony pokazało swój najnowszy smartfon. Flagowa Xperia 1 VII rzuca wyzwanie najlepszym smartfonom na rynku, przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości fotograficzne.

Japońska firma jest jednym z producentów z naprawdę długim doświadczeniem w konstruowaniu smartfonów. Mimo to telefony z logo Sony nie cieszą się tak dużą popularnością, jak modele Apple, Samsunga, czy chińskiej konkurencji. Sony mimo to co jakiś czas wypuszcza nowe modele, a flagowiec Xperia 1 VII prezentuje się naprawdę dobrze.

Premiera Sony Xperia 1 VII

Sztuczna inteligencja, fotografia, jakość obrazu. W 2025 roku Sony stawia przede wszystkim właśnie na te trzy aspekty. W modelu Sony Xperia 1 VII dostajemy flagowy procesor i imponujący zestaw aparatów.

Aparat w Sony Xperia 1 VII

Już poprzednik należał do najlepszych smartfonów do zdjęć na rynku. Tym razem może być jeszcze lepiej, choć i konkurencja stale ulepsza swoje fotograficzne smartfony. Japończycy poprawili aparat szerokokątny, który ma teraz dużą matrycę 1/1.56" (50 MP, Sony IMX906), jakiej zwykle oczekujemy po aparacie głównym. Ten w Sony Xperia 1 VII ma natomiast sensor 1/1.35 (52 MP, Sony IMX 888, efektywnie wykorzystujący 48 MP).

Uzupełnieniem zestawu jest teleobiektyw peryskopowy ze zmienną wartością zbliżenia optycznego, niczym w “prawdziwym” aparacie fotograficznym. Zoom może wynosić od 3,5x do 7,1x i właśnie w tym zakresie możemy dopasować go do swoich oczekiwań. Wszystkie aparaty z tyłu mają autofocus PDAF, główny i tele oferują też optyczną stabilizację. Przednia kamera ma natomiast 12 MP.

Podczas robienia zdjęć możemy skorzystać z kilku ciekawych funkcji AI. Jest m.in. automatyczne kadrowanie - smartfon “śledzi” zaznaczony obiekt i automatycznie przycina obrazek, aby główny obiekt znalazł się na środku kadru. W trakcie filmowania możemy nagrać jednocześnie dwa ujęcia: jedno “zwykłe”, a drugie pokazujące filmowany obiekt w zbliżeniu.

Ekran OLED 4K w Sony Xperia 1 VII

Sony Xperia 1 VII ma ekran OLED 4K (Sony Bravia) o przekątnej 6,5”. Tak, jak w poprzednikach, Sony nie zdecydowało się na umieszczenie kamery do selfie w wycięciu - jest na górnej ramce. Ekran ma częstotliwość odświeżania 120 Hz i adaptacyjną regulację jasności (podwójny czujnik światła). Całość zamknięto w metalowo-szklanej obudowie z wodoszczelnością na poziomie IP68. Sony informuje o ulepszonych głośnikach stereo, które powinny generować lepszy bas. Sony informuje o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do poprawy brzmienia muzyki w gorszej jakości (np. mocno skompresowanej).

Nowy flagowiec japońskiej marki dostał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Wydajność jest nieznacznie gorsza od konkurentów (np. Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 Ultra) z tym układem, gdyż Sony Xperia 1 VII ma “tylko” 12 GB RAM. Pamięć na dane to 256 GB, można ją rozbudować przy użyciu karty pamięci microSD. To dość niecodzienne w tej klasie, tak samo jak pozostawienie złącza słuchawkowego 3,5 mm. Bateria w Xperii ma standardową pojemność 5000 mAh, natomiast moc ładowania wynosi 30 W. Nie zabrakło opcji ładowania bezprzewodowego.

Cena Xperii 1 VII

Sony Xperia 1 VII w wersji 12/256 GB wynosi obecnie 1499 euro. W przeliczeniu mamy więc około 6375 zł. To nieco więcej, niż trzeba zapłacić też za konkurencyjne modele, jak Galaxy S25 Ultra (od 5 899 zł) lub Xiaomi 15 Ultra (6 199 zł).