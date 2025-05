Kingston Fury Renegade G5 2TB

Kingston Fury Renegade G5 pretenduje do miana najwydajniejszego dysku SSD pod PCI-Express 5.0. Sprawdziłem, jak wypada w praktyce i czy warto go kupić.

Dyski SSD z interfejsem PCI-Express 5.0 stopniowo zdobywają rynek, oferując zauważalnie wyższą wydajność w coraz bardziej przystępnych – choć wciąż wysokich – cenach. Nic więc dziwnego, że kolejne firmy decydują się na wprowadzenie takich modeli do swojej oferty.

Do tego grona dołączyła właśnie firma Kingston, prezentując swój pierwszy dysk SSD zgodny z PCIe 5.0 – Kingston Fury Renegade G5, skierowany do najbardziej wymagających użytkowników. Pozostaje pytanie, czy nowy produkt rzeczywiście sprosta ich oczekiwaniom.

Specyfikacja dysku Kingston Fury Renegade G5

Kingston Fury Renegade G5 początkowo będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB. W trzecim kwartale 2025 r. producent ma jednak zamiar wypuścić też wariant o pojemności 8 TB. Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji dysków do innych topowych modeli dostępnych na rynku.

Model Samsung 9100 PRO Lexar NM1090 PRO Kingston Fury Renegade G5 Pojemność » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB

» 8 TB » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB

» 8 TB Interfejs PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 Kontroler Samsung Presto

(8-kanałowy) Silicon Motion SM2508

(8-kanałowy) Silicon Motion SM2508

(8-kanałowy) Kości pamięci Samsung V-NAND V8

(236-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(232-warstwowe) Kioxia BiCS8 TLC NAND

(218-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 1 TB: 1 GB LPDDR4X

» 2 TB: 2 GB LPDDR4X

» 4 TB: 4 GB LPDDR4X

» 8 TB: 8 GB LPDDR4X » 1 TB: 1 GB LPDDR4X

» 2 TB: 2 GB LPDDR4X

» 4 TB: 4 GB LPDDR4X » 1 TB: 1 GB LPDDR4X

» 2 TB: 2 GB LPDDR4X

» 4 TB: 4 GB LPDDR4X

» 8 TB: 8 GB LPDDR4X Transfery

(odczyt/zapis) » 1 TB: 14 700/13 300 MB/s

» 2 TB: 14 700/13 400 MB/s

» 4 TB: 14 800/13 400 MB/s

» 8 TB: 14 800/13 400 MB/s » 1 TB: 14000/10000 MB/s

» 2 TB: 14000/13000 MB/s

» 4 TB: 14000/13000 MB/s » 1 TB: 14200/11000 MB/s

» 2 TB: 14700/14000 MB/s

» 4 TB: 14800/14000 MB/s

» 8 TB: ??? Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 1 TB: 1 850 000/2 600 000 IOPS

» 2 TB: 1 850 000/2 600 000 IOPS

» 4 TB: 2 200 000/2 600 000 IOPS

» 8 TB: 2 200 000/2 600 000 IOPS » 1 TB: 1 650 000/1 800 000 IOPS

» 2 TB: 2 100 000/1 800 000 IOPS

» 4 TB: 2 100 000/1 700 000 IOPS » 1 TB: 2 200 000/2 150 000 IOPS

» 2 TB: 2 200 000/2 200 000 IOPS

» 4 TB: 2 200 000/2 200 000 IOPS

» 8 TB: ??? Chłodzenie blaszka/radiator brak naklejka Gwarancja

Współczynnik TBW » 1 TB: 5 lat / 600 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1200 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 2400 TB TBW

» 8 TB: 5 lat / 4800 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 700 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1400 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 2800 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 1 PB TBW

» 2 TB: 5 lat / 2 PB TBW

» 4 TB: 5 lat / 4 PB TBW

» 8 TB: ??? Cena » 1 TB: 750 zł

» 2 TB: 1100 zł

» 4 TB: 2100 zł

» 8 TB: b.d. » 1 TB: 580 zł

» 2 TB: 1000 zł

» 4 TB: 2000 zł » 1 TB: 800 zł

» 2 TB: 1350 zł

» 4 TB: 2500 zł

» 8 TB: b.d.

Dyski Kingstona mają oferować znakomite parametry odczytu i zapisu, a ich dodatkowym atutem jest długa, 5-letnia gwarancja oraz wysoki współczynnik TBW. Warto jednak zaznaczyć, że producent ustalił bardzo wysokie ceny premierowe – mówimy tu właściwie o jednych z najdroższych modeli zgodnych z interfejsem PCI-Express 5.0.

Kingston Fury Renegade G5 budowa i temperatury

Producent udostępnił mi model Kingston Fury Renegade G5 o pojemności 2 TB – taka wersja bez problemu pomieści kilka nowszych gier czy rozbudowaną bazę projektów wideo. Jeśli potrzebujecie większego magazynu danych do bardzo dużych plików, warto zastanowić się nad wersją 4 lub 8 TB.

Producent deklaruje transfery sekwencyjne sięgające 14 700 MB/s przy odczycie i 14 000 MB/s przy zapisie, a także liczbę operacji losowych dochodzącą do 2,2 mln IOPS (dla odczytu i zapisu). Możemy zatem oczekiwać topowej wydajności wśród nośników korzystających z interfejsu PCI-Express 5.0 x4.

Warto zwrócić uwagę na konstrukcję dysku, ponieważ producent zastosował tu ciekawe rozwiązania. Kingston Fury Renegade G5 korzysta z 8-kanałowego kontrolera Silicon Motion SM2508, połączonego z 218-warstwowymi kośćmi pamięci Kioxia BiCS8 TLC NAND. To wyróżnia go na tle konkurencji, która zazwyczaj sięga po kości Microna — jak choćby w przypadku modelu Lexar NM1090 PRO. Dodatkowo zastosowano 2 GB pamięci podręcznej Micron LPDDR4X.

Dysk Kingston Fury Renegade G5 został wyposażony – jak podaje producent – w aluminiowy radiator z grafenową powłoką, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła. W rzeczywistości to naklejka, która niestety nie radzi sobie najlepiej z chłodzeniem – podczas intensywnego obciążenia temperatury dysku potrafią przekraczać 80°C.



Kingston Fury Renegade G5 2TB - temperatury dysku pod obciążeniem bez chłodzenia (po lewej) i z chłodzeniem z płyty głównej (po prawej)

W praktyce konieczny okazuje się montaż dysku pod dodatkowym radiatorem. Nie jest to jednak poważna wada, ponieważ niemal każda nowoczesna płyta główna wyposażona w złącze M.2 PCI-Express 5.0 oferuje już fabryczne chłodzenie.

Na koniec warto wspomnieć o gwarancji. Kingston oferuje na dyski Fury Renegade G5 5-letnią gwarancję, ograniczoną bardzo wysokim współczynnikiem TBW – w przypadku wersji 2 TB wynosi on aż 2 PB. W praktyce oznacza to możliwość zapisu około 1 TB danych dziennie przez cały okres gwarancyjny. Nawet przy intensywnym użytkowaniu komputera trudno będzie osiągnąć taki poziom eksploatacji.

Test dysku Kingston Fury Renegade G5 2 TB

Wydajność dysku porównałem do innych modeli pod PCI-Express 5.0, w tym flagowych modeli Samsung 9100 PRO czy Lexar NM1090 PRO. Na wykresach umieściłem również inne modele pod PCI-Express 4.0, co pozwoli też zobrazować różnicę między starą a nową generacją nośników.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to syntetyczny benchmark służący do pomiaru maksymalnej, teoretycznej wydajności dysków. Testy przeprowadziłem w bardziej wymagającym trybie NVMe, który mierzy prędkości odczytu i zapisu przy zwiększonej głębokości kolejki.

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 14782,66 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 14753,15 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 14323,92 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12404,27 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12393,74 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12379,03 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 10416,97 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7450,51 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7388,59 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,81

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 14773,59 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 14761,96 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 14312,17 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12341,06 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12196,35 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12173,7 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 10415,8 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7453,32 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7442,21 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,77

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 7757,21 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 7437,92 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 7337,52 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 7137,96 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 7131,58 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 6384,19 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 5944,5 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 4223,95 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 3877,84 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2401,11

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 97,76 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 90,01 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 88,14 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 87,77 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 87,71 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 86,95 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 86,36 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 83,76 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 80,95 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 56,61

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 14180,69 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 13455,9 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 13297,79 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12084,02 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12075,28 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11831,41 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 8793,97 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6918,68 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6731,39 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3960,93

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 14183,93 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 13456,99 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 13296,68 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12088,77 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12071,11 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11838,88 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 8794,48 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6903,82 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6725,83 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3961,79

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6684,33 Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 6575,69 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 6427,44 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 6230,64 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 6010,43 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 6001,96 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 5947,72 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 5734,67 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 4231,52 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3956,01

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 325 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 317,29 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 316,58 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 315,66 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 315,4 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 310,82 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 309,4 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 285,74 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 263,05 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 259,7

Co tu dużo mówić — Kingston Fury Renegade G5 niemal w każdym teście znajduje się na szczycie wykresów. Warto zwrócić uwagę nie tylko na znakomite transfery sekwencyjne, ale również na wysokie wyniki w testach odczytu i zapisu losowego.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystałem tryb Full System Drive Benchmark, który wykorzystuje szeroki zestaw zadań i aplikacji.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

[punkty więcej = lepiej

Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 4552 Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 4389 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 4184 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 4125 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 3870 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3833 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 3621 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2987 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2933 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2866

Kingston Fury Renegade G5 wypadł bardzo dobrze, pokonując większość dysków korzystających z interfejsu PCI-Express 5.0. Minimalnie lepszy wynik osiągnął jedynie Samsung 9100 PRO.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

3DMark Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 4387 Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 4207 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 3768 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 3477 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 3178 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 3174 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3142 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2605 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2438 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2378

Symulacje testów w zastosowaniach związanych z grami to kolejna wygrana Kingstona — model Fury Renegade G5 okazał się wydajniejszy od Lexara NM1090 PRO, a nawet nieznacznie wyprzedził Samsunga 9100 PRO.

Testy kopiowania plików

Na koniec przeprowadziłem test kopiowania plików w obrębie testowanego dysku. Wykorzystałem tutaj folder z 103 731 plikami o łącznej wadze 205 GB (może on symulować np. katalog ze ściągniętymi grami). Ze względu na nową bazę wyników, w teście porównałem tylko dyski pod PCI-Express 5.0.

Kopiowanie plików

[sekundy] mniej = lepiej

Samsung 9100 PRO 4 TB (PCIe 5.0) 101 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 108 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 108 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 109 Kioxia Exceria Plus G4 2TB (PCIe 5.0) 118 Kingston Fury Renegade G5 2TB (PCIe 5.0) 120 Lexar NM1090 PRO 2TB (PCIe 5.0) 131

Kopiowanie wielu małych plików nie jest najmocniejszą stroną Kingstona Fury Renegade G5 — w tym scenariuszu dysk uzyskał jeden z najsłabszych wyników wśród testowanych modeli z interfejsem PCI-Express 5.0, ustępując jedynie Lexarowi NM1090 PRO.

Kingston Fury Renegade G5 oferuje bardzo dobre prędkości sekwencyjne, choć w praktyce dotyczą one głównie operacji wykonywanych w obrębie szybkiego bufora pSLC. Aby sprawdzić rzeczywistą wydajność, przetestowałem kopiowanie bardzo dużego pliku o wielkości około 410 GB — czyli znacznie przekraczającego pojemność bufora.

Początkowy transfer wynosił około 4,3–3,6 GB/s, jednak po zapisaniu mniej więcej 350 GB spadł do poziomu 1,6–1,2 GB/s. Choć dysk oferuje sporą pojemność bufora, po jej przekroczeniu trzeba liczyć się ze znacznym spadkiem wydajności.

Przy okazji sprawdziłem, jak nośnik radzi sobie przy dużym zapełnieniu – około 80% całkowitej pojemności. Tego typu test pozwala ocenić, jak dysk będzie się sprawdzał w dłuższej perspektywie, gdy zgromadzimy na nim większą ilość danych. W tym przypadku skopiowałem pojedynczy plik o wielkości 210 GB.

W takiej sytuacji nowy Kingston wypada wyraźnie słabiej – początkowy transfer wynosił około 3,7 GB/s, ale szybko spadał do 1,6 GB/s. Widać więc, że duże zapełnienie wyraźnie wpływa na spadek osiągów.

Liczyłem na niższe ceny

Czy warto było czekać na pierwszy dysk Kingstona z interfejsem PCI-Express 5.0? I tak, i nie. Sprzęt wypada bardzo dobrze w testach, ale wysoka cena oraz możliwa premiera lepszego modelu mogą skutecznie ograniczyć zainteresowanie.

Kingston Fury Renegade G5 to bez wątpienia jeden z najwydajniejszych dysków SSD opartych na interfejsie PCIe 5.0. Użytkownicy mogą liczyć na znakomite osiągi zarówno w testach syntetycznych, jak i rzeczywistych. Dodatkowym atutem jest 5-letnia gwarancja oraz bardzo wysoki limit zapisu danych (TBW). Warto jednak pamiętać, że montaż wymaga złącza M.2 z radiatorem – na szczęście większość nowoczesnych płyt głównych już je oferuje.

Problem w tym, że Kingston ustalił mało konkurencyjną cenę, co z pewnością zniechęci wielu potencjalnych klientów. Testowany przeze mnie wariant kosztuje około 1350 zł, co czyni go jednym z najdroższych dysków na rynku. Tymczasem podobne modele o nieco niższej wydajności można kupić nawet kilkaset złotych taniej.

Jaki jest mój werdykt? Osobiście wolałbym postawić na tańszy model konkurencji albo poczekać na „niegamingową” wersję – KC4000. Dotychczasowe modele z serii KC (np. KC3000) oferowały bardzo zbliżoną wydajność przy znacznie niższej cenie.

Opinia o Kingston Fury Renegade G5 [2 TB] Plusy Świetne wyniki transferów sekwencyjnych,

Świetne wyniki transferów losowych,

Bardzo dobra wydajność w testach symulujących codzienne użytkowanie komputera,

Bardzo dobra wydajność w testach symulujących gamingowe użytkowanie komputera,

5-letnia gwarancja z bardzo wysokim współczynnikiem TBW. Minusy Wymaga płyty głównej z chłodzeniem slotu M.2.

Spadek wydajności przy mocnym zapełnieniu,

Wysoka cena.

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Kingston. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.