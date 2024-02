Czy da się obejść zabezpieczenia PlayStation Portal? Inżynierzy z Google najwyraźniej zadali sobie to samo pytanie i przeszli od słów do czynów. Potrzebowali ponad miesiąca, by przekształcić nowy sprzęt Sony w emulator.

Czym jest PlayStation Portal? Łatwiej jest chyba określić, czym definitywnie nie jest ten sprzęt. Porównywanie PlayStation Portal z Nintendo Switch czy ASUS Rog Ally nie ma najmniejszego sensu z tego powodu, że ten pierwszy służy do strumieniowego odtwarzania gier.

PlayStation Portal kontra Grand Theft Auto: Liberty City Stories

O wadach i zaletach nowego sprzętu Sony przeczytacie w naszej recenzji PlayStation Portal. Z pewnością nie jest to sprzęt niemożliwy do zhakowania, co udowadniają nam inżynierzy z Google. Da się, jest to możliwe.

Pracownicy Google, Andy Nguyen oraz Calle Svensson, chwalą się tym, że udało im się wgrać i uruchomić natywnie emulator PPSSPP w PlayStation Portal. Jako dowód załączono zdjęcie przedstawiające PlayStation Portal z uruchomionym Grand Theft Auto: Liberty City Stories. Działa? Działa.

Wkrótce otrzymamy nagrania

W jaki sposób inżynierzy przełamali zabezpieczenia? Tego nie wiemy, poza tym, że w całości bazowano na oprogramowaniu. Niemniej Andy Nguyen poinformował, że nie zamierza ujawniać, w jaki dokładnie sposób udało się zhakować PlayStation Portal.

Wiemy natomiast, że Nguyen nie spodziewał się aż tak dużego rozgłosu i dodał, że “być może w ten weekend zaprezentujemy kilka filmów”. Czekamy wobec tego z niecierpliwością. Cóż, zhakować da się niemal wszystko, nawet szczoteczki do zębów, więc obejście zabezpieczeń PS Portal to była kwestia czasu. Zwłaszcza, że Nguyen w przeszłości wiele exploitów na PS4 i PS5.

Źródło: X, Andy Nguyen