Smartwatch Meta z aparatem? Interesujące doniesienia

Wygląda na to, że Meta ponownie pracuje nad swoim smartwatchem. Co ciekawe, urządzenie ma być wyposażone w kamerę. Projekt ma na celu integrację z okularami i zestawami VR.

Meta najwyraźniej robi kolejne podejście do ambitnego projektu, jakim jest stworzenia autorskiego smartwatcha. Po anulowaniu wcześniejszej wersji w 2022 r., firma ponownie rozważa wprowadzenie urządzenia na rynek. Nowy zegarek ma być wyposażony w kamerę, a to wyróżni go na tle konkurencji.

Co wiemy?

Według raportu DigiTimes, smartwatch Meta ma współpracować z inteligentnymi okularami oraz zestawami VR Quest. Urządzenie ma skupiać się na rejestrowaniu otoczenia, a nie na monitorowaniu zdrowia czy powiadomieniach. Wcześniejsze plany zakładały dwie kamery: 12 MP z tyłu i 5 MP z przodu, co umożliwiało wideorozmowy.

Meta Connect odbędzie się 17 września. Możliwe, że podczas wydarzenia firma zaprezentuje nowy produkt (a może nawet produkty?). Niewykluczone, że urządzenie będzie w jakiś sposób związane z metaverse i najpewniej nie zabraknie wsparcia sztucznej inteligencji.

Wyzwanie dla Mety

Według nieoficjalnych informacji, głównym producentem ma być chiński Huaqin, podczas gdy udział firm tajwańskich ma być wyraźnie mniejszy.

Aktualnie jest więcej pytań, niż odpowiedzi. Branżowe przecieki mogą się mylić, a jeśli nie, to zagadką pozostają następujące kwestie: w jaki sposób Smartwatch Meta poradzi z żywotnością baterii, czy urządzenie będzie komfortowe? Ważna będzie również cena.

Źródło: 9to5Google, zdjęcie poglądowe