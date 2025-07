Weryfikacja wieku graczy Xbox. Najpierw UK, a potem kolejne kraje

Microsoft rozpoczyna wdrażanie weryfikacji wieku dla użytkowników Xbox w Wielkiej Brytanii, zgodnie z nową ustawą o bezpieczeństwie online. Proces ten dotyczy graczy powyżej 18 roku życia.

Microsoft wprowadza weryfikację wieku dla użytkowników Xbox w Wielkiej Brytanii, aby dostosować się do nowej ustawy o bezpieczeństwie online – informuje The Verge. Gracze, którzy zadeklarowali, że mają ponad 18 lat, będą musieli potwierdzić swój wiek przy logowaniu do konta Xbox.

Weryfikacja wieku na Xbox

Weryfikacja wieku w Wielkiej Brytanii jest realizowana we współpracy z firmą Yoti. Obecnie jest to opcjonalne, ale od początku 2026 r. stanie się obowiązkowe, aby uzyskać pełny dostęp do funkcji społecznościowych Xbox, takich jak komunikacja głosowa i tekstowa oraz zaproszenia do gier.

Gracze mogą zweryfikować swój wiek robiąc z selfie, za pomocą skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość, ewentualnie za pomocą karty kredytowej lub numeru telefonu. Proces ten nie wpłynie na wcześniejsze zakupy, historię gier ani osiągnięcia, ale zaleca się jego przeprowadzenie, aby uniknąć przerw w korzystaniu z funkcji społecznościowych.

Wielka Brytania to dopiero początek

Co ciekawe, Microsoft planuje wprowadzić podobne mechanizmy w kolejnych krajach. Jakich konkretnie? Tego jeszcze nie wiemy.

“W przyszłości planujemy wdrożyć procedury weryfikacji wieku w kolejnych regionach. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla bezpieczeństwa graczy, dlatego metody te mogą się różnić w zależności od regionu i doświadczenia.” – informuje Kim Kunes, wiceprezes działu bezpieczeństwa w Xbox.