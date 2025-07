Nowy kontroler PlayStation. Nietypowy FlexStrike w szczegółach

Kontrolery do gier

Sony przybliża kolejne szczegóły na temat nowego kontroler do gier. Project Defiant to od teraz FlexStrike. Co ciekawe, urządzenie będzie kompatybilne nie tylko z PS5, ale i z PC.

FlexStrike to nowy kontroler PlayStation (wcześniej ukrywał się za nazwą Project Defiant). Jest to pierwszy bezprzewodowy fight stick od Sony Interactive Entertainment. Został zaprezentowany podczas czerwcowego State of Play 2025. Urządzenie jest kompatybilne z PS5 i PC, oferując połączenie przewodowe oraz bezprzewodowe dzięki technologii PlayStation Link.

Co oferuje FlexStrike?

FlexStrike wyróżnia się mechanicznymi przyciskami oraz wymiennymi ogranicznikami ruchu, które można łatwo przechowywać w wbudowanych schowkach. Wyprofilowana, ergonomiczna konstrukcja oraz antypoślizgowa powierzchnia ma zagwarantować komfort i stabilność podczas starć w grach bijatykowych.

W zestawie znajduje się również adapter USB PS Link oraz kabel USB-C. Dzięki dołączonej torbie na ramię, gracze mogą wygodnie transportować kontroler na turnieje czy spotkania z przyjaciółmi.

Premiera w przyszłym roku

FlexStrike zostanie zaprezentowany szerszemu gronu podczas Evo 2025 w Las Vegas w dniach 1-3 sierpnia. Będzie można go zobaczyć w Fight Stick Museum oraz na stoisku Arc System Works. Najpewniej wtedy pojawią się materiały pokazujące, jak kontroler sprawuje się w akcji.

Zagadką pozostaje oficjalna data premiery. Wiemy, że urządzenie trafi na rynek w przyszłym roku, ale konkretnej daty brakuje. Nie znamy również oficjalnej ceny urządzenia.

Źródło: Blog PlayStation