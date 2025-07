Tani smartfon z Androidem 15 wkracza na polski rynek. Oto Realme Note 70T

Realme Note 70T dołącza do wyścigu o uznanie klienta szukającego niedrogiego telefonu. Ma sporą baterię i zapłacisz nim w sklepie. Są jednak także pewne wady.

Niecały tydzień po globalnej premierze, budżetowy smartfon Realme Note 70T trafia do sprzedaży w Polsce. Co dostaniemy płacąc nieco ponad 500 zł?

Polska premiera Realme Note 70T

Niedrogie smartfony to całkiem popularny segment. Właśnie dołącza do niego zupełnie nowy model chińskiego producenta. Realme Note 70T pod względem wyglądu mocno nawiązuje do najnowszych Realme 15 5G i Realme 15 Pro 5G, czyli co najmniej dwukrotnie droższych urządzeń. Pod względem wizualnym w oczy najbardziej rzuca się świecący pierścień. Znajduje się obok obiektywu tylnego aparatu i różnymi kolorami może informować o powiadomieniach lub nadchodzącym połączeniu.

Nowy Realme Note 70T to całkiem spory telefon, którego ekran ma przekątną 6,75”. Wymiary urządzenia to 167.2 x 76.6 x 7.9 mm, natomiast waga wynosi 201 g. Wyświetlacz LCD ma odświeżanie 90 Hz i rozdzielczość 1600 x 720 pikseli. Ochronę ekranu stanowi szkło Panda Glass. Realme Note 70T powinien być dość wytrzymałym urządzeniem. Obudowa spełnia wymogi standardu militarnego (MIL-STD810H). Oznacza to, że przeszła testy w wysokich i niskich temperaturach, wytrzyma też wstrząsy i zachlapanie lub użytkowanie w deszczu (potwierdza to też certyfikat IP54).

Specyfikacja Realme Note 70T

Smartfon pracuje pod kontrolą niezbyt mocnego procesora Unisoc T7250 (1,8 GHz) i ma 4 GB RAM. W tej półce cenowej warto docenić pojemność pamięci - do wyboru mamy wersję 128 lub 256 GB. Jest też opcja rozbudowy poprzez użycie karty microSD. Ma osobny slot, wciąż możemy więc używać funkcji Dual SIM (2 karty Nano SIM). Realme Note 70T debiutuje z nowoczesnym oprogramowaniem - Androidem 15. Nie wiemy natomiast, czy (i jak długo) dostaniemy aktualizację do kolejnych wersji systemu.

Znamy natomiast pojemność baterii - i jest całkiem duża. Ogniwo 6000 mAh naładujemy z mocą 15 W. Producent wyposażył też nowy model w funkcję ładowania zwrotnego (ze skromną mocą 6 W). Możemy zatem podłączyć do smartfona choćby swoje słuchawki bezprzewodowe.

Aparat z tyłu ma 13 MP, natomiast przedni - 5 MP. Smartfon posiada zestaw systemów łączności (LTE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5), nie zabrakło też NFC do płatności zbliżeniowych.

Cena Realme Note 70T

Nowy smartfon kusi sporą baterią i atrakcyjną stylistyką. Dostaniemy go w kolorze czarnym lub złotym. Realme Note 70T trafił już do polskich sklepów. Podstawowa wersja 4/128 GB kosztuje 449 zł. Za dwukrotnie większą pamięć na dane dopłacamy równe 100 zł.

Ceny Realme Note 70T:

4/128 GB: 449 zł

4/256 GB: 549 zł

Telefon może konkurować m.in. z Samsungiem Galaxy A16 5G i innymi telefonami do 500 zł.