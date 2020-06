Pokemon GO to gra która łączy świat rzeczywisty i wirtualny, jednak imprezy miała jak najbardziej rzeczywiste. W związku z pandemią najnowszy event został jednak przeniesiony do sieci.

Jak doskonale wiedzą trenerzy pokemonów, smartfonowa gra oparta na rzeczywistości rozszerzonej, czyli Pokemon GO żyje i ma się dobrze. SARS-COV-2 silnie wpłynął jednak na tę grę, która przecież polega na chodzeniu po rzeczywistym świecie. Tym samym najnowszy event, czyli Pokemon GO Fest 2020 został w całości przeniesiony do świata wirtualnego.

Pokemon GO Fest 2020 będzie inny niż wszystkie

Jeśli do tej pory nie mieliście okazji zobaczyć jak wygląda typowy event Pokemon GO, to zerknijcie na fotkę poniżej. Oczywiście w dobie social distancing takie zgromadzenia stały się niemożliwe.



Tak wyglądały poprzednie imprezy fanów Pokemon GO

Tak jak i wiele innych imprez masowych, również tegoroczny Pokemon GO Fest został przeniesiony do świata wirtualnego. Warto przypomnieć, że w ciągu ostatnich miesięcy sama gra również przeszła przemianę, by umożliwić rozgrywkę podczas lockdownu - pokemony łatwiej wabić do jednej lokacji, otrzymaliśmy funkcję zdalnych rajdów, a konkretne ilości pokebalii można dostać po taniości.

Pokemon GO Fest 2020 będzie cyfrowym wydarzeniem otwartym dla trenerów na całym świecie. Będzie miał miejsce w weekend 25-26 lipca, a bilety na ten dwudniowy wirtualny event będą dostępne w sprzedaży już od dziś w cenie 14,99 USD.

Co jeszcze wiadomo o tym evencie? Trenerzy mogą liczyć na nowe przygody, wyzwania i możliwość złapania 75 unikalnych pokemonów. Gracze będą przemierzać wirtualne środowiska, które będą się zmieniać co godzinę, więc nuda z pewnością im nie grozi.

Zapowiadana jest również integracja z Niantic Social, co pozwoli między innymi na możliwość zobaczenia, którzy ze znajomych są obecnie online, czy też ile kilometrów przeszli. Zmęczeni łapaniem pokemonów trenerzy będą mogli odpocząć w tzw. Virtual Team Lounge, gdzie będą mogli nie tylko skomunikować się z innymi graczami, ale i czekają na nich różne aktywności oraz zabawy

Niantic udostępni również zestaw gadżetów do wydrukowania i złożenia w domu, które pozwolą lepiej wczuć się w zabawę. Więcej informacji o Pokemon GO Fest 2020 znajdziecie na oficjalnej stronie tego eventu.

Kilka cyferek ze świata Pokemon GO od uruchomienia gry trenerzy pokemonów odwiedzili 290 miliardów lokacji i przebyli 28 miliardów kilometrów

od czasu wprowadzenia w styczniu Pokemon GO Battle League gracze rozegrali ponad miliard meczy

w pierwszym miesiącu po wprowadzeniu zdalnych rajdów trenerzy ukończyli ich ponad 30 milionów

Niantic uruchamia również ciekawy program wsparcia lokalnych biznesów - społeczność gry wskaże miejsca warte odwiedzenia i 1000 z nich (liczba ta może ulec zwiększeniu) zostanie zintegrowane z Pokemon GO na rok, za darmo.

Niantic planuje również wprowadzenie na rynek ponad 10 nowych gier korzystających z AR - wedle zapowiedzi należy się nastawiać na dwie premiery rocznie. Samo Pokemon GO również doczeka się nowych funkcji.

Źródło: Niantic, informacja własna

