Do wiosny wciąż daleko. Na szarobure krajobrazy za oknami nic nie poradzimy, ale możemy w prosty sposób ożywić domową przestrzeń i mocami kolorów zamienić zimowy wieczór czy zwykłe spotkanie w niezapomniane wydarzenie. Jak? O tym za chwilę.

Nie tylko ludzi, ale również różnego rodzaju urządzenia często zamykamy w bańce stereotypów. Do czego można wykorzystać projektor i drukarkę? To oczywiste – do oglądania filmów i drukowania dokumentów. Owszem, wymienione sprzęty zapewniają te funkcjonalności, ale nieprzybliżenie ich innych możliwości byłoby mocno krzywdzące.

Epson EF-22 – idealny na randkę, spotkanie rodzinne i szaloną imprezę

Niewielkie urządzenie o ogromnych możliwościach – tak bez wątpienia można przedstawiać projektor laserowy Epson EF-22. To „kostka” ważąca 2,3 kg, której najdłuższy bok mierzy 20 cm. Swoimi możliwościami jest ona w stanie zawstydzić wielu pełnowymiarowych konkurentów, którzy na pierwszy rzut oka wydają się mieć do zaoferowania znacznie więcej.

Dzięki temu miniprojektorowi możesz cieszyć się graniem bądź oglądaniem seriali czy filmów na wielkim, iście kinowym ekranie o przekątnej nawet 150 cali. I to w doskonałej jakości, ponieważ Epson EF-22 zapewnia jasność 1000 lumenów i kontrast 5 000 000:1. Laserowe źródło światła to gwarancja długowieczności. Kupujesz i cieszysz się sprzętem przez lata. Dzięki tej technologii można mieć też pewność, że obraz będzie dobrze widoczny nie tylko wieczorem i w nocy, ale także w dzień.

Nie tylko to sprawia jednak, że Epson EF-22 idealnie nadaje się na imprezy i rodzinne spotkania. Projektor został wyposażony w obrotowy stelaż, dzięki któremu bez problemu może wyświetlać obraz na ścianę, ale również na sufit, podłogę i „skosy” w pokojach na poddaszu. Oglądanie filmów na suficie bez wychodzenia z łóżka? Jasne. Urodzinowa niespodzianka z pokazem zdjęć i tańcem na parkiecie, gdzie wyświetlisz piasek i brzeg morza? Bez problemu. A może karnawałowa zabawa z efektami świetlnymi na ścianie? I tu nasz bohater spisze się doskonale.

Dodatkowo Epson EF-22 jest urządzeniem „samowystarczalnym”. Dzięki wbudowanemu Google TV zapewnia dostęp do treści z różnych aplikacji i subskrypcji, chociażby z YouTube czy popularnych serwisów streamingowych (Netflix, HBO i innych). Posiada również wbudowane głośniki stereo i pasywny radiator wzmacniający basy (co sprawdza się gdy będzie służył jako sam głośnik Bluetooth o naprawdę dobrych parametrach). Możesz więc cieszyć się kinem domowym bez konieczności podłączania jakichkolwiek zewnętrznych urządzeń. Jak tym wszystkim zarządzać? Klasycznie – pilotem – lub nowocześnie – sterowaniem głosowym.

Epson L3286 – oszczędność, wygoda, ekologia

Co spędza sen z powiek osobom szukającym drukarki? Nie sam jej zakup, ale późniejsza obsługa i koszty eksploatacji. Z Epson L3286 nie trzeba zawracać sobie tym głowy.

Z uwagi na system EcoTank użytkownik jest zwolniony z wymieniania kartridży – wystarczy dolewać atrament, co jest nie tylko wygodniejsze, ale też znacznie tańsze. Już dołączony do zestawu komplet butelek z atramentem pozwala na wydruk nawet 8100 stron w czerni i 6500 w kolorze. Dla wielu użytkowników będzie to zapas na lata.

Komfort korzystania z Epson L3286 to jednak pokłosie nie tylko systemu EcoTank. Drukarka została wyposażona w kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,7 cm, a także w moduły do obsługi łączności Wi-Fi, Wi-Fi Direct i Apple Air Print. Dzięki aplikacjom mobilnym możliwe jest drukowanie bezpośrednio z telefonu. I chodzi tu nie tylko o najprostsze wydruki czy skany z aplikacją Epson Smart Panel, ale również kreatywne projekty, dla których stworzono Epson Creative Print. Dodatkowo warto wykorzystać potencjał skanera – np. łącząc na szybie stare zdjęcia i bukiety kwiatów (dla mamy) czy kapsle po piwie (dla kumpla) można robić jedyne na świecie kartki z życzeniami.

Aplikacja ta to tak naprawdę zestaw szablonów i narzędzi, dzięki którym można we własnym domu przygotowywać pięknie wyglądające dokumenty, ozdoby czy prezenty. Bez trudu stworzysz np. personalizowane etykiety i zaproszenia, książeczki do kolorowania, magnesy na lodówkę (na papierze magnetycznym), naklejki i ozdoby czy termotransferowe nadruki na koszulki.

Przedłużona gwarancja i loteria z nagrodami

Projektor Epson EF-22 został objęty gwarancją na 5 lat lub 12 tys. godzin pracy. Producent deklaruje co najmniej 10 lat świecenia po 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Nie ulega wątpliwości, że wystarczy to nawet największym kinomaniakom i imprezowiczom.

Drukarka Epson L3286 objęta jest z kolei opcją bezpłatnego wydłużenia gwarancji do 3 lat. Wystarczy po zakupie zarejestrować ją na oficjalnej stronie producenta i cieszyć się pełnym spokojem na lata.

Mimo wszystkich przedstawionych możliwości Epson EF-22 i Epson L3286 zastanawiasz się, czy akurat teraz jest odpowiednia chwila na zakup? Jak najbardziej. Decydując się na to do końca lutego, możesz wziąć udział w loterii z naprawdę niezwykłymi nagrodami. Do zgarnięcia jest bon o wartości aż 30 tys. złotych do wykorzystania na wymarzone wakacje, nagrody pieniężne – codziennie po 1000 zł oraz rzeczowe, w tym… właśnie ten projektor!