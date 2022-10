Pod koniec września Wikimedia Polska, przy współpracy z 21 krajowymi organizacjami Wikimedia utworzyły nowy projekt, który ma za zadanie działać na rzecz wolnej wiedzy – Wikimedia Europe. Jednym z członków zarządu został nasz rodak - Maciej Nadzikiewicz!

Wikimedia Foundation Inc. To organizacja typu non-profit, która zarządza serwisami o tzw. „wolnej treści” (typu Wikipedia i jemu podobnymi). Sama Wikimedia zrzesza stowarzyszenia, które są rozsiane po całym świecie i działają na rzecz powszechnego dostępu do wiedzy. Właśnie te stowarzyszenia, korzystając z fundamentów grupy ”Free Knowledge Advocacy Group European Union (FKAGEU)” utworzyły nową organizację, której głównym celem jest koordynacja działań krajowych jednostek Wikimedia na terenie Europy.

Jako nowa komórka organizacyjna, Wikimedia Europe powołała zarząd, który będzie stanowił pieczę nad organizacją. Jednym z członków zarządu zostanie 24 letni Polak, Pan Maciej „Nadzik” Nadzikiewicz, który obejmie funkcję Sekretarza Zarządu. Jak opisuje naszego rodaka sama Wikimedia

Polska:

Maciej Nadzikiewicz w latach 2020–2022 pełnił stanowisko członka Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Do Stowarzyszenia dołączył jako członek w 2019 roku, od 2016 roku edytuje projekty Wikimedia. W 2020 roku został wybrany administratorem polskojęzycznej Wikipedii.

Co ponadto osiągnął Pan Maciej Nadzikiewicz?

Poza światem Wikimediów, w latach 2018–2022 był wiceprezesem zarządu Fundacji im. Ludwika Rajchmana oraz współkoordynatorem Konferencji Młodych Liderów, jednego z największych wydarzeń edukacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Umieszczony na liście 25 Under 25 miesięcznika „Forbes”. Maciej Nadzikiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Trzeba przyznać, że Pan Nadzikiewicz osiągnął naprawdę wiele! Sam fakt, że udało mu się tego dokonać do 25 roku życia świadczy o jego zaangażowaniu i determinacji w dążeniu do celu. Tak samo jak Wikimedia Polska, nasz zespół ma szczerą nadzieję, że „Nadzik” dobrze sobie poradzi na nowym stanowisku i nadal będzie spełniał swoje aspiracje!

Źródło: Wikimedia Polska