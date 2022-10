Polski superkomputer Athena uplasował się na 105. miejscu rankingu najlepszych superkomputerów na świecie TOP500. To obecnie najwydajniejsza i najbardziej ekologiczna konstrukcja w Polsce.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH wzbogaciło się o nowy nabytek – superkomputer Athena będzie wspomagać polskich naukowców. Wprawdzie maszyna została zainstalowana w Cyfronecie w 2021 roku, ale dopiero dzisiaj została uroczyście uruchomiona.

Najwydajniejszy superkomputer w Polsce

Athena to obecnie najwydajniejszy superkomputer w Polsce. System osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFlopsów, co oznacza, że w ciągu sekundy jest w stanie przeprowadzić 7,7 biliardów obliczeń zmiennoprzecinkowych. Moc obliczeniowa Atheny dla obliczeń AI to prawie 240 PetaFlopsów!

Konstrukcję napędza 48 serwerów z procesorami AMD Epyc 7742 (łącznie 47 616 rdzeni) i 384 akceleratorów obliczeniowych Nvidia A100. Niezbędnym elementem jest też wysokowydajna sieć wewnętrzna o przepustowości 4x 200 Gb/s oraz bardzo szybki podsystem dyskowy.

Superkomputer Athena uplasował się na 104. pozycji najwydajniejszych superkomputerów na świecie i wysokim 9. miejscu w rankingu Green500 – najbardziej ekologicznych superkomputerów. Warto dodać, że w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH znajdują się jeszcze dwa inne, słabsze systemy: Ares (3,5 PetaFlops) i Prometheus (2,7 PetaFlops).

Do czego będzie wykorzystywany superkomputer Athena?

Superkomputery w Cyfronecie są wykorzystywane przez polskich naukowców praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki i innowacyjnej gospodarki.

Nasze superkomputery są bardzo potrzebne polskiej nauce i innowacyjnej gospodarce. Czasem jestem pytany, dlaczego nie wystarczy jeden superkomputer? Odpowiedź jest bardzo prosta: po pierwsze są ogromne potrzeby użytkowników, po drugie każdy z superkomputerów ma swoją specyfikę, wynikającą z jego architektury, zainstalowanych procesorów i architektury pamięci operacyjnej. Uruchamiana dziś uroczyście Athena swoją wielką moc obliczeniową osiąga dzięki procesorom graficznym GP GPU. Są to bardzo nowoczesne i bardzo wydajne procesory graficzne Ampere A100 SXM3 firmy Nvidia. Architektura Atheny przeznaczona jest przede wszystkim dla obliczeń metodami sztucznej inteligencji oraz dla potrzeb medycyny, w tym walki z pandemią COVID-19.

- wyjaśnia dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH prof. Kazimierz Wiatr.

Dzięki udostępnieniu superkomputera Athena, naukowcy będą mieli możliwość poszerzenia zakresu prowadzonych prac badawczych i możliwość przeprowadzania jeszcze bardziej zaawansowanych symulacji. Być może zaowocuje to nowymi odkryciami czy patentami.

Źródło: AGHEDU, TOP500