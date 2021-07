Cyfrowy Polsat i Ipla już wkrótce znikną z rynku. Oczywiście Polsat w żadnym razie nie zamierza z nich rezygnować, tyle tylko, że nada im nowe nazwy, w ramach rozpoczętego kilka tygodni temu rebrandingu całego swojego portfolio.

Wielki rebranding w rodzinie Polsat – nowe logo to nie wszystko

Najpierw telewizja Polsat i operator telefoniczny Plus połączyły się w twór o nazwie Grupa Polsat Plus (z hasłem „Dla każdego. Wszędzie”). Obie połowy tej grupy zyskały przy okazji nowe loga, utrzymane w jednolitej stylistyce – zniknęło słońce i zniknął uśmiech.

Szybko okazało się, że w wyniku rebrandingu zmienią się także logotypy wszystkich kanałów Polsatu, które również będą spójne wizualnie – okrągłe, przejrzyste i minimalistyczne.



To tylko propozycje – ostatecznie loga mogą wyglądać nieco inaczej.

Zniknie Cyfrowy Polsat, pojawi się Polsat Box

Na tym jednak zmiany wcale się nie kończą, bo Grupa Polsat Plus zamierza również wycofać z rynku takie marki jak Cyfrowy Polsat, Cyfrowy Polsat GO oraz Ipla. Same usługi jako tako pozostaną, ale będą nazywać się odpowiednio: Polsat Box, Polsat Box GO i Polsat GO.

A zatem czas pożegnać się z Cyfrowym Polsatem i jego logiem w formie kuli złożonej z kropek oraz powitać Polsat Box – pisany z małych liter i z sygnetem przypominającym klasyczny odbiornik telewizyjny. Nowe hasło brzmi zaś „Wybierz swoje wszystko”.

„Wiemy, że [klienci] chcą mieć wybór i możliwość dostępu do swoich kanałów tv, filmów, seriali, wydarzeń sportowych, kiedy, jak, gdzie i w jakikolwiek sposób chcą - czy na telewizorze poprzez antenę satelitarną czy może coraz częściej przez internet. I to wszystko gromadzi w sobie nasza nowa marka Polsat Box” – tłumaczył prezes Grupy Polsat Plus, Mirosław Błaszczyk, cytowany przez Wirtualnemedia.

Ipla również odchodzi do przeszłości – zastąpi ją Polsat GO

Ipla to jeden z najpopularniejszych w Polsce serwisów VOD – ma około 1,5 miliona użytkowników. Nie przywiązuj się jednak do tej nazwy, bo już wkrótce zostanie ona zastąpiona przez Polsat GO. Przy okazji planowane jest odświeżenie usługi – po rebrandingu będą tam dostępne wyłącznie bezpłatne treści, pochodzące z katalogu Polsatu.

Płatne materiały oraz ponad 100 stacji telewizyjnych na żywo znajdziemy natomiast w usłudze Polsat Box GO – zastąpi ona platformę Cyfrowy Polsat GO, przy okazji zabierając też ze sobą kawałek Ipli.

Na razie nie wiemy, kiedy należy spodziewać się wprowadzenia tych nowych znaków, nazw i usług, ale nastąpi to na pewno. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Podobają ci się zmiany, jakie planuje Polsat? Czy nowe loga są według ciebie ładne i nowoczesne czy raczej nie bardzo trafia do ciebie kierunek wizualny, jakim podążyła grupa zarządzana przez Zygmunta Solorza?

Źródło: Wirtualnemedia, Grupa Polsat Plus, informacja własna