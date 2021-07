VTV to nowa telewizja internetowa, mająca łączyć w sobie tematykę elektronicznej rozrywki, elektronicznego sportu i (w dużej mierze także elektronicznego) lifestylu. Tworzą ją ludzie z doświadczeniem i… niemałymi ambicjami.

VTV to gamingowa telewizja internetowa

Lifestylowo-gamingowa telewizja internetowa VTV ma być równie rewolucyjna jak MTV cztery dekady wcześniej. Takich porównań nie boją się nawet sami twórcy, a jednym z nich jest Wojciech Krzemień z ponad 20-letnim doświadczeniem w mediach i marketingu. To, co MTV zrobiła dla muzyki, VTV ma zrobić dla gier, e-sportu i szeroko rozumianego współczesnego lifestylu.

Oczywiście nie jest to pierwsza próba stworzenia telewizji dla graczy. Sam pamiętam jak po nocach oglądałem Hypera (który jednak nadawał tylko przez kilka godzin dziennie i to głównie powtórki), a kilka lat temu ruszył przecież Polsat Games (na którym jednak też więcej niż samych gier jest anime i rozmaitych magazynów naukowych czy rozrywkowych). VTV ma wypełnić tę lukę, ale też trzeba patrzeć na ten kanał nieco inaczej – przede wszystkim ze względu na to, że będzie działać tylko w Internecie.

Kanał Gamingowy

Na dobrą sprawę to wszystko wygląda mi raczej jak gamingowo-lifestylowa odpowiedź na Kanał Sportowy, który w krótkim czasie zdołał zgromadzić na YouTubie ponad półmilionową społeczność. Podobnie jak w tamtym przypadku magnesem mają być twarze i nazwiska. Wśród prowadzących pojawią się między innymi (raper) Pono, (profesjonalny e-sportowiec) Veggie, (uczestniczka Top Chef) Adriana Marczewska czy (utytułowana DJ-ka) Praktyczna Pani. Lista ma być znacznie dłuższa. W ramówce znajdują się programy na tematy wszelakie, talk-show i teleturnieje, a także transmisje z najważniejszych wydarzeń e-sportowych,

Początkowo odbiór VTV będzie bezpłatny. Przychody będą generowane przez lokowania produktów, treści sponsorowane i reklamy tradycyjne, a także przez dobrowolne wpłaty widzów. Nie wcześniej niż po roku telewizja przejdzie na model subskrypcyjny z abonamentem w wysokości kilkunastu-kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Wróżysz sukces temu projektowi? Zamierzasz dać mu w ogóle szansę?

Źródło: VTV, WirtualneMedia, informacja własna