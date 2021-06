CDA TV to nowa usługa polskiego giganta z kategorii internetowego wideo. Tak jak się pewnie domyślasz po nazwie – popularna platforma zostanie wzbogacona o telewizyjne transmisje.

CDA ma mocną pozycję. Planuje dalszy rozwój

Już teraz CDA jest jednym z najpopularniejszych miejsc do oglądania filmów i seriali w „polskim Internecie”. Z jednej strony stanowi (dużo mniejszą, ale wciąż atrakcyjną) konkurencję dla YouTube’a, oferując przestrzeń na wideo wgrywane przez użytkowników. Z drugiej – za sprawą CDA Premium – odgrywa istotną rolę na rynku VOD, mogąc pochwalić się 350 tysiącami abonentów, którzy co miesiąc płaca dwie dyszki w zamian za dostęp do katalogu z ponad 9000 tytułów.

Nadciąga CDA TV – nowa telewizja internetowa

Wkrótce pole działania tej popularnej platformy ma być jeszcze szersze, bo wraz z CDA TV wchodzi ona do sektora internetowej telewizji na żywo. Polski gigant ma już wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia, ma techniczne zaplecze gotowe na nadawanie sygnału i ma też wreszcie podpisane umowy licencyjne z kilkudziesięcioma stacjami i dostawcami.

Wśród tych partnerów znajdują się między innymi: Telewizja Polsat, Kino Polska TV, BBC Studios Distribution oraz A+E Networks. Nie wiemy na razie, jakie konkretnie kanały będą dostępne w usłudze, ale Telewizja Polsat ma w swojej ofercie – oprócz Polsatów – także TV4 i TV6, Comedy Central Extra czy Eskę, a A+E Networks to nadawca między innymi History, Crime & Investigation oraz Lifetime.

Czekamy na szczegóły

Oprócz kanałów nie znamy też wysokości abonamentów ani szczegółów oferty. Te informacje będą kluczowe, by ocenić, czy CDA TV będzie opłacalną usługą. Na pewno będziemy ją porównywać do najpopularniejszej obecnie platformy tego typu, a więc WP Pilot, która ma katalog ponad 100 kanałów, dobrze pomyślane pakiety i aplikację działającą na wszystkich kluczowych platformach. To ostatnie można też powiedzieć o CDA, więc nie możemy się doczekać konkretów.

„Rosnąca popularność VOD jest niezaprzeczalna, ale przywiązanie sporej części widzów do tradycyjnej telewizji nadal jest równie silna – powiedział Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA. – Nasza propozycja pogodzi różne oczekiwania odbiorców i da im możliwość łatwego korzystania w jednym miejscu zarówno z bogatej biblioteki filmów na żądanie […], jak i wielu różnych kanałów telewizyjnych oferowanych przez CDA TV. A dodatkowym atutem będzie elastyczny i łatwy do zarządzania model subskrypcyjny, z którego w każdej chwili można zrezygnować”.

Źródło: CDA, informacja własna