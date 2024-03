Za nami prezentacja Xbox Partner Preview, na której nie zabrakło polskich akcentów. Polskie 11 bit studios podgrzewa atmosferę przed premierą The Alters - intrygującej gry mającej zasilić bibliotekę Game Pass.

Czym jest The Alters? Nadchodzące dzieło 11 bit studios to emocjonująca gra sci-fi, zaprojektowana w dużej mierze przez byłych członków zespołu odpowiadającego za pamiętne This War of Mine. Fundamentem rozgrywki w The Alters jest walka o przetrwanie. Brzmi banalnie, ale całość podano w ciekawej formie, co udowadnia kolejny zwiastun.

Zwiastun rozgrywki w The Alters

Po awaryjnym lądowaniu na opuszczonej planecie, Jan Dolskipodejmuje próbę ucieczki przed morderczym niebezpieczeństwem w nowoczesnej, mobilnej bazie. Problem polega na tym, że bazę musi obsługiwać cały zespół wykwalifikowanych pracowników.

Na szczęście Jan odkrywa złoża Rapidium - jest to tajemnicza substancja, dzięki której można manipulować kluczowymi decyzjami z własnej przeszłości i tym samym kreaować alternatywne wersje siebie, co pozwoli przetrwać.

Premiera The Alters

The Alters to przygodowa gra 3D w klimacie sci-fi, nasączona elementami znanymi z base builderów, która niejednokrotnie przetestuje nasz survivalowy instynkt.

The Alters trafi na rynek jeszcze w tym roku. W dniu premiery dzieło 11 bit studios zasili katalog Game Pass (podobnie jak Frostpunk 2 w PC Game Pass). Kiedy dokładnie premiera? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że The Alters zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Źródło: 11 bit studios, zdjęcie otwarcia: Xbox