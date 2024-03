Na naszych oczach spełnia się marzenie wielu graczy. Ghost of Tsushima - niekwestionowany hit PlayStation - trafia oficjalnie na PC. Ruszyła przedsprzedaż, co zwiastuje nieodległą datę premiery.

Ghost of Tsushima to kolejna gra spod szyldu “niebieskich”, która trafi na PC. Jest to informacja oficjalna, więc tym samym można definitywnie zamknąć ten dość długi rozdział branżowych plotek. Oto wszystko, co aktualnie wiadomo na temat pecetowej wersji gry.

Data premiery Ghost of Tsushima na PC

Ghost of Tsushima zadebiutuje na platformie Steam i Epic Games Store 16 maja 2024 r. Będąc dokładnym, mowa o wersji Ghost of Tsushima: Director’s Cut - jest to podstawowa wersja gry Ghost of Tsushima wraz dużym fabularnym rozszerzeniem zatytułowanym Wyspa Iki.

Zamawiając grę w przedsprzedaży (259 zł na wskazanych platformach) odblokujemy następującą zawartość w dniu premiery:

Koń w nowej grze+, wierny towarzysz podróży.

Ubranie Wędrowca, idealne dla wprawnego wojownika.

Barwnik do Zniszczonego Pancerza ze sklepu Baku.

A jeśli połączymy swoje konto Steam z kontem PlayStation Network, zyskamy wcześniejszy dostęp do następującej zawartości:

Ubranie Mistrza Łucznictwa

Talizman Psiej Rekrutacji

Ghost of Tsushima na PC: wymagania sprzętowe

Aktualnie nie znamy wymagań sprzętowych pecetowej wersji Ghost of Tsushima. Jeśli pojawia się, to niezwłocznie je podamy.

Pecetowa wersja dzieła Sucker Punch Productions otrzyma wsparcie technik skalowania obrazu: Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 oraz Intel XeSS. Podobnie jak w przypadku Horizon Forbidden West na PC, tu również nie zabraknie obsługi Nvidia Reflex oraz Nvidia DLAA.

Źródło: Sony, zdjęcie otwarcia: Steam

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.