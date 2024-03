Mamy powód do świętowania – podczas prezentacji na Xbox Partner Preview 11 bit studios w końcu ujawniło datę debiutu Frostpunk 2 – drugiej odsłony jednej z najlepszych polskich strategii. Nie wszyscy będą jednak zadowoleni.

Czy jest ktoś kto nie zna Frostpunka? Ta polska strategia, mimo upływu niemal 6 lat od jej premiery, wciąż zajmuje wysokie miejsca pośród różnych zestawień najlepszych gier strategicznych w historii. Czego to zasługa? A chociażby nietypowego umiejscowienia akcji – pośród skutego lodem świata, alternatywnej wersji naszego XIX- wieku, w którym jednym miejscem na przeżycie jest parowy generator ciepła, wokół którego rozrasta się nasza osada.

Oczywiście, na tym nie koniec, bo rola zarządcy niosła tu ze sobą nie tylko konieczność decydowania co zbudować, jak wykorzystać niewielkie zasoby i jakie technologie rozwijać, ale też ustanawiania prawa. A te wybory były już znacznie trudniejsze, bo nierzadko mocno dotykały kwestii, które czuliśmy wewnętrznie, że są złe, a mimo to trzeba było je podjąć. I zbliżający się wielkimi krokami Frostpunk 2 to w zasadzie powtórka z rozrywki, z tą różnicą, że wszystko dodatkowo zyskało tu na skali.

Frostpunk 2 nadejdzie latem

Ktoś może powiedzieć teraz „wiele krzyku o nic”, bo przecież 11 bit studios już kilka miesięcy temu ujawniło okno czasowe potencjalnej premiery Frostpunk 2. A i owszem, tyle tylko, że teraz pokaz Xbox Partner Preview okazał się idealnym momentem by pochwalić się światu nowym zwiastunem gry z dokładną datą debiutu. I tu możecie się lekko zdziwić, bo Frostpunk 2 nadejdzie w samym środku wakacji – 25 lipca 2024 roku. Co więcej, gra z miejsca trafi też do usługi PC Game Pass.

A czemu nie wszyscy będą z tego faktu zadowoleni? No cóż, w lipcu będzie miała miejsce premiera jedynie na PC. Konsole, choć dedykowane im odsłony zostały potwierdzone już jakiś czas temu, będą niestety musiały jeszcze zaczekać. Jak długo? Tego jak na razie jeszcze nie wiadomo.

Źródło: Xbox Partner Preview