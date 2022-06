Nie zwlekaj i pobierz This War of Mine zupełnie za darmo. Wprawdzie są wakacje, ale może to być dobry moment, by zapoznać się z nieobowiązkową lekturą, jaką oficjalnie już jest ta gra.

Gra This War of Mine to lektura. Czas się z nią zapoznać

This War of Mine to pierwsza gra, która trafiła na listę szkolnych lektur uzupełniających. Skoro tak, to dostęp do niej powinien być ułatwiony. I jest – Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z 11 bit studios udostępniło grę w wersji przeznaczonej na komputery, dzięki czemu możesz pobrać ją zupełnie za darmo.

O tym, że This War of Mine trafi na listę lektur, pisaliśmy już dwa lata temu. Nieprzypadkowo padło akurat na ten tytuł: raz, że jest dziełem Polaków, dwa – porusza ważny i poważny temat, jakim jest trud życia ludności cywilnej w czasach wojny. Jak czytamy w uzasadnieniu na stronie rządowego projektu Gry w edukacji, „[This War of Mine] konfrontuje gracza z realiami wojen domowych, a następnie - wzorem szeregu arcydzieł dwudziestowiecznej, antywojennej prozy - proponuje pogłębienie humanistycznej refleksji o perspektywę ofiar: bezbronnych cywilów, w tym dzieci”.

„Włączanie gier do systemu edukacji pozwala na przekazywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla ucznia, rozwijanie umiejętności miękkich i poszerzanie granic wyobraźni” – czytamy w argumentacji i trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić. This War of Mine konkretnie jest rekomendowane do nauki historii, filozofii, socjologii i etyki – dla uczniów powyżej 18. roku życia.

This War of Mine za darmo – pobierz już teraz

Czas na najważniejszą informację: pecetową wersję This War of Mine za darmo pobierzesz z oficjalnej strony projektu Gry w edukacji. Możesz też skorzystać z linku poniżej:

Źródło: Gov, informacja własna