Xbox Game Pass Core debiutuje na konsolach Microsoftu. To nowa usługa, zastępująca obecny od lat program Xbox Live Gold. Podsumujmy najważniejsze informacje.

To duża zmiana dla konsolowców. W czwartek, 14 września 2023 r. usługa Xbox Live Gold odchodzi do przeszłości, a w jej miejsce pojawia się Xbox Game Pass Core. Jakie gry znajdą się w katalogu, ile to będzie kosztować i co jeszcze trzeba wiedzieć?

Xbox Game Pass Core zastępuje Xbox Live Gold

Xbox Game Pass Core to następca Xbox Live Gold, a zarazem nowy wariant podstawowy usługi Game Pass. Tak jak „Gold”, umożliwi abonentom wieloosobową rozgrywkę sieciową, zapewni dostęp do specjalnych obniżek i zagwarantuje dostęp do wybranych gier bez dodatkowych kosztów.

Zmieni się jednak sposób, w jaki gry będą trafiać do użytkowników. Xbox Game Pass Core to koniec comiesięcznych zestawów 2-4 gier. Zamiast tego otrzymamy stały katalog tytułów, aktualizowany co kilka miesięcy. Microsoft mówi, że zmian można spodziewać się mniej więcej 2-3 razy w roku.

Na początek w katalogu Xbox Game Pass Core pojawi się 36 tytułów. Poznaliśmy już ich pełną listę i trzeba przyznać, że nie prezentuje się źle. Znajdują się na niej choćby takie hity jak Gears 5, Halo 5: Guardians, DOOM Eternal czy Fallout 76. Na miłośników samochodówek czeka Forza Horizon 4, a na wielbicieli klimatycznych platformówek – Ori and the Will of the Wisps oraz Limbo. Jest też Grounded i Overcooked! 2, dające mnóstwo frajdy podczas rozgrywki wieloosobowej.

Wszystkie gry w Xbox Game Pass Core – lista:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal (Standard Edition)

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 (Standard Edition)

Gang Beasts

Gears 5 (Game of the Year Edition)

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Ile kosztuje Xbox Game Pass Core? Cena jest OK

Microsoft postanowił podejść do tematu uczciwie. Dlatego też Xbox Game Pass Core kosztuje 29 zł miesięcznie – dokładnie tyle samo, ile trzeba było płacić za abonament Xbox Live Gold. To ważne także z tego względu, że obecni abonenci Golda zostaną automatycznie przeniesieni do usługi Game Pass Core.

Gracze zainteresowani czymś więcej, mogą oczywiście nadal skorzystać z dwóch pozostałych poziomów. Standardowy Game Pass na konsolę kosztuje 42,99 zł miesięcznie i zapewnia dostęp do ponad 100 gier, których katalog jest regularnie aktualizowany, także o tytuły premierowe. Na najbardziej wymagających czeka natomiast Game Pass Ultimate za 62,99 zł miesięcznie, uzupełniający zestaw korzyści o dodatkową zawartość w grach sieciowych, możliwość prowadzenia rozgrywki na telefonie i tablecie oraz dostęp do usługi EA Play.

Źródło: Xbox