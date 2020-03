Ekipa Anshar Studios z Katowic pracuje w pocie czoła nad Gamedec – cyberpunkową grą RPG, w której trafimy do Warszawy z (niezbyt optymistycznej wizji) przyszłości. Zapowiada się świetnie, ale potrzebna jest nasza pomoc.

Choć cały świat mówi przede wszystkim o grze Cyberpunk 2077, w Polsce powstaje co najmniej kilka świetnie zapowiadających się produkcji w cyberpunkowym klimacie. Jedną z nich jest Gamedec – to RPG oparte na twórczości Marcina Przybyłka, w którym akcję obserwujemy z góry. Aktualnie tytuł ten znajduje się w fazie pre-alpha i pracująca nad nim ekipa Anshar Studios potrzebuje naszej pomocy. Jak możesz pomóc i co to w ogóle za gra? Zaraz wszystko wytłumaczymy, ale najpierw zerknij na świeżutki zwiastun.

Zobacz najnowszy zwiastun Gamedec – polskiego, cyberpunkowego RPG:

W grze Gamedec trafiamy do XXII-wiecznej Warszawy, w której rzeczywistość wirtualna nie jest już nawet sposobem na ucieczkę od „realu”, ale alternatywnym światem, w którym ludzie mierzą się z tymi samymi problemami. Na pomoc im ruszają tytułowi specjaliści.

Właśnie w jednego z nich wcielimy się w produkcji studia Anshar. Będziemy wykrywać problemy, zdobywać informacje od świadków i podejrzanych, a następnie polować na przestępców, przez których w wirtualnych światach pełno jest rzeczywistych problemów. Co warto podkreślić: nie będzie w tym wszystkim bezpośredniej walki.

Będziemy starali się naprawić świat, którym rządzą korporacje, eliminując problemy i odkrywając intrygi. Jak zapowiadają twórcy – wszystkie nasze decyzje będą miały wpływ na ciąg dalszy opowieści, jak również na to, w jakim kierunku rozwinie się nasz bohater. Dlatego też możemy liczyć na wiele dostępnych rozwiązań i dużo swobody.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda rozgrywka w Gamedec? Koniecznie obejrzyj poniższy materiał!

Zobacz jak wygląda Gamedec - gameplay przedstawia podstawowe zasady gry:

Pomóż ekipie Anshar Studios stworzyć Gamedec – wesprzyj ich na Kickstarterze

Dokładna data premiery gry Gamedec nie jest jeszcze znana, ale plany są takie, by ten cyberpunkowy erpeg trafił w nasze ręce przed końcem tego roku. Aby było to możliwe, potrzebne są fundusze i właśnie tak możesz pomóc. Wystartowała zbiórka na Kickstarterze. Jeśli chcesz, możesz wpłacić 20-35 dolarów i zarezerwować sobie egzemplarz, albo też dać symboliczne 5 dolarów, aby wesprzeć polskiego producenta i trafić do napisów.

Źródło: Anshar Studios

