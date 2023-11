Niezależne polskie studio Dark Point Games ogłosiło, że RPG akcji Achilles: Legends Untold opuścił wczesny dostęp i trafił w finalnej wersji na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Achilles: Legends Untold jest dostępny w wydaniu PC na Steamie i Epic Games Store oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Do 16 listopada RPG-a można kupić w promocji - kosztuje on 69,99 złotych zamiast 99,99 złotych (24,99 dolarów). Oferta dotyczy wyłącznie wydania pecetowego.

Achilles: Legends Untold - zwiastun

Z okazji premiery twórcy podzielili się z internetem nowym zwiastunem z Achillesa. Zobaczycie go poniżej.

– To bardzo ważny dzień dla nas wszystkich – komentuje Paweł Waszak, CEO w Dark Point Games. – Wraz z całym zespołem wyruszyliśmy w tę podróż lata temu, aby stworzyć naszą pierwszą grę. Dzisiaj jesteśmy gotowi, aby każdy z Was rozpoczął własną przygodę z Achillesem. Wielkie podziękowania dla oddanej społeczność graczy, którzy wspierali nas od czasu premiery w ramach wczesnego dostępu i pomogli w napisaniu ostatniego rozdziału tej historii.

Fabuła i walka

W tytule wcielamy się w nieustraszonego wojownika Achillesa. Jegomość próbuje zakończyć konflikt pomiędzy bogami, ale by to osiągnąć, musi przemierzyć Grecję wzdłuż i wszerz. Produkcja oferuje mechaniki souls-like i otwarty świat. Styl walki dopasowujemy do własnych preferencji, dobierając idealną broń i ataki specjalne.

Jak zapewniają twórcy, przy Achillesie możemy spędzić ponad 20 godzin. Wraz z pełną wersją gry na PC debiutuje tryb kooperacyjny. Na konsolach będzie on dostępny trochę później.

źródło: materiały prasowe