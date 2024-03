Porażka projektu Kurskiego. Kosztował 21 mln zł

Kolejny serwis TVP przestaje działać, a przynajmniej na to wygląda. Tym razem chodzi o stronę internetową, która miała być skierowana do młodszej widowni. Serwis SwipeTo.pl notował słabe wyniki, a aktualnie na stronę nie da się nawet wejść.

Prawdopodobnie jesteśmy świadkami porażki wielomilionowego projektu TVP. Chodzi o serwis SwipeTo.pl, który nie zdobył zbyt dużej popularności, choć pochłonął sporo funduszy. Jak podają Wirtualne Media, z raportu NIK wynika, że ten kierowany do młodszych odbiorców serwis kosztował 21,5 mln zł. Mimo sporych nakładów, wyniki oglądalności były niezadowalające.

Serwis wystartował w październiku 2022 r., ale prace nad nim trwały dwa lata. Wraz z serwisem ruszyła też aplikacja mobilna, która nie cieszyła się zbyt dużą popularnością. W ciągu dwóch tygodni od premiery pobrano ją ze sklepu Google Play tylko ponad 500 razy. Jak informuje redakcja serwisu press.pl, TVP poinformowała, że w 2023 r. portal SwipeTo.pl odwiedziło 660 tys. internautów.

Kiepskie wyniki i wygaszanie po cichu

Średnio 55 tys. użytkowników miesięcznie to niezbyt imponujący wynik. Konkurencyjne serwisy kierowane do młodszych odbiorców, takie jak należący do RAS Polska Noizz.pl czy Vibez.pl notują miesięcznie miliony użytkowników – Wirtualne Media przytaczają, że w przypadku Noizz.pl mówimy o ok. 3 mln użytkowników miesięcznie, Vibez.pl przyciąga 1,4 mln użytkowników, a Newonce.net – 300 tys.

Słabe wyniki serwisu spowodowały prawdopodobnie ciche wygaszenie projektu. Aplikacja SwipeTo nie jest już dostępna w sklepie Google Play, a próba odwiedzenia serwisu przekierowuje użytkowników na stronę TVP VOD. Możemy chyba uznać, że to koniec historii drogiego, acz niezbyt efektywnego serwisu, jakim był kierowany do odbiorców z pokolenia Z SwipeTo.pl.