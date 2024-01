Karty GeForce RTX 4070 Ti SUPER już są dostępne w sprzedaży. Możliwości wzrosną wraz ze styczniowym sterownikiem, który już jest dostępny do pobrania. Oto szczegóły.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER, najnowsze karty graficzne od NVIDIA, są już dostępne do zakupu w sklepach. Te zaawansowane karty graficzne umożliwiają użytkownikom korzystanie z niesamowitych mocy platformy RTX, która jest niezwykle efektywna w przyspieszaniu procesów tworzenia treści, gier komputerowych oraz w dziedzinie sztucznej inteligencji.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER to prawdziwa bestia

Nowy model GeForce RTX 4070 Ti SUPER jest wyposażony w większą liczbę rdzeni CUDA w porównaniu do swojego poprzednika, co znacznie zwiększa jego wydajność. Dodatkowo, karta posiada zwiększony do 16 GB bufor ramki oraz 256-bitową szynę danych.

Dzięki tym ulepszeniom, karta graficzna jest idealna do edycji wideo i renderowania skomplikowanych scen 3D, działając nawet do 1,6x szybciej niż model RTX 3070 Ti i 2,5x szybciej w najbardziej wymagających graficznie grach, które korzystają z technologii DLSS 3.

Co to jest RTX Video HDR?

Podczas targów CES 2024, NVIDIA zapowiedziała również nową technologię RTX Video HDR. Ta innowacyjna technologia, wykorzystująca moc sztucznej inteligencji, jest w stanie przekształcić standardowy zakres dynamiki wideo odtwarzanego w przeglądarkach internetowych na wysoki zakres dynamiki (HDR), co jest szczególnie korzystne dla wyświetlaczy HDR10.

W połączeniu z technologią RTX Video Super Resolution (VSR), RTX Video HDR pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości i przejrzystości strumieniowanych filmów. Technologia ta została udostępniona twórcom wraz ze styczniowym sterownikiem NVIDIA Studio, który jest już dostępny do pobrania. Sterownik ten wspiera najnowsze aktualizacje aplikacji kreatywnych i usprawnia funkcje oparte o sztuczną inteligencję.

Potencjał platformy NVIDIA Studio

Vishal Ranga, artysta tworzący treści 3D, w pełni wykorzystuje możliwości platformy NVIDIA Studio. Jego najnowsze dzieło, Disowned, zostało stworzone na silniku Unreal Engine z wykorzystaniem technik RTX oraz DLSS. Niesamowita scena powstała dzięki przetestowaniu nowych możliwości silnika Unreal Engine w zakresie oświetlenia globalnego opartego na ray tracingu, a także zawartych w nim narzędzi do modelowania.

Nowości jest więcej

Nie zapominajmy też o udostępnionej platformie NVIDIA RTX Remix, dzięki której w domowym zacisu stworzymy remastery klasycznych gier. Narzędzie z pewnością zostanie docenione przez graczy ukierunkowanych na moddowane.

Źródło: NVIDIA