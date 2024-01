Platforma Nvidia RTX Remix już jest dostępna i to całkowicie za darmo. Gracze obdarowani zdolnościami modderskimi mogą tym samym stworzyć remaster starej gry w domowym zaciszu.

Rok 2024 można nazwać rokiem modderów. Nie dość, że w 2024 r. zadebiutuje oficjalny edytor modów do Wiedźmina 3, to już teraz Nvidia powierza nam arcyciekawe narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję. RTX Remix debiutuje w wersji beta i to całkowicie za darmo.

Co to jest RTX Remix?

RTX Remix to platforma, które podejmuje się bardzo ambitnego zadania, jakim jest remasterowanie gier. Dzięki temu narzędziu możliwe staje się odświeżenie szaty graficznej w starszych, klasycznych tytułach, a sztuczna inteligencja usprawni ten proces.

Tym samym modderzy mogą kreować odświeżone wersje gier z ray tracingiem/path tracingiem, wzbogacić je o Nvidia DLSS czy Nvidia Reflex. Możliwe stanie się wprowadzenie zasobów do renderowania PBR, a generatywna AI usprawni teksturowanie. Platforma Nvidia RTX Remix oparta jest na ekosystemie Nvidia Omniverse.

RTX Remix w akcji i lista gier

Platforma RTX Remix składa się z dwóch komponentów. Pierwszym z nich jest aplikacja, która służy do tworzenia ulepszonej wersji oświetlenia i dodawania odświeżonych zasobów do wybranych scen w grze. Drugim komponentem jest środowisko wykonawcze, które umożliwia przechwytywanie scen z klasycznych tytułów i implementowanie w nich nowych zasobów.

Powyższe nagranie obrazuje to, do czego zdolne jest narzędzie RTX Remix. Pojawia się pytanie: czy możemy zremasterować wszystkie gry? Otóż nie. Lista tytułów, które spełniają warunku, jest ograniczona. RTX Remix lista gier.

Źródło: Nvidia