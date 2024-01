NVIDIA rozpoczyna rok z mocnym przytupem – premierą trzech nowych kart, w tym GeForce RTX 4070 Super. To właśnie on jako pierwszy trafi do sprzedaży i jeżeli ciekawi Was, czy warto się tą kartą zainteresować, to zapraszamy do recenzji wersji Founders Edition.

Nowa karta pod względem specyfikacji zbliża się do GeForce RTX 4070 Ti, jednocześnie nie podnosząc ceny względem $599 (2999 zł), które na premierę kosztował GeForce RTX 4070 (za to ten drugi teraz będzie tańszy o $50).

Mimo znacznego wzrostu wydajności pobór energii wzrósł o tylko 10% - TGP nowej karty to 220 W. Czyni to z GeForce RTX 4070 Super jedną z najbardziej efektywnych energetycznie kart graficznych.

Karta nadal posiada pojedynczy enkoder video, tak jak klasyczny GeForce RTX 4070. Bez zmian pozostaje również standard złączy wideo - HDMI 2.1a oraz DisplayPort 1.4a.

Model Founders Edition jest wyjątkowo zgrabną kartą o rozmiarach identycznych, co GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition.

4,5/5

NVIDIA nie mogła pozostawić takiego dystansu między kartami

Nie minął nawet rok od premiery GeForce RTX 4070, karty, która stanowczo zrobiła na nas dobre pierwsze wrażenie, a już doczekaliśmy się jej ulepszonego wariantu z dopiskiem Super. Całkiem możliwe, że pierwotnie NVIDIA chciała ten ulepszony model oznaczyć dodatkiem Ti, ale po tym, jak cała branża zbojkotowała planowanego wtenczas GeForce RTX 4080 12 GB, to właśnie on otrzymał miano później i tak wydanego (ale słabszego) GeForce RTX 4070 Ti i mamy sytuację, jaką mamy. O ile nazewnictwo może przyprawić o zawroty głowy, tak już sama specyfikacja karty nie pozostawia wątpliwości – mamy do czynienia ze znacznie mocniejszym GPU.

GeForce RTX 4070 Super - specyfikacja

Model GeForce

RTX 4070 GeForce

RTX 4070 Super GeForce

RTX 4070 Ti Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Ada Lovelace

TSMC N4 (~4nm) Układ graficzny AD104-250 AD104-350 AD104-400 Jednostki cieniujące 5888 7168 7680 Jednostki teksturujące 184 224 240 Jednostki rasteryzujące 64 80 80 Rdzenie Tensor 184 (4th gen) 224 (4rd gen) 240 (4th gen) Jednostki RT 46 (3rd gen) 56 (3nd gen) 60 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 1920 / 2475 MHz 1980 / 2475 MHz 2310 / 2610 MHz Moc obliczeniowa 29,15 TFLOPS 35,48 TFLOPS 40,1 TFLOPS Pamięć wideo 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit 12 GB GDDR6X 192-bit Taktowanie pamięci 10,5 GHz 10,5 GHz 10,5 GHz Przepustowość pamięci 504 GB/s 504 GB/s 504 GB/s TGP (zasilanie) 200 W

12+4-pin (2x8-pin) 220 W

12+4-pin (2x8-pin) 285 W

12+4-pin (2x8-pin) Interfejs PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 PCIe 4.0x16 Cena MSRP $599 $599 $799

Jest więcej wszystkich jednostek, zwiększono taktowanie i w zasadzie tylko podsystem pamięci pozostał bez zmian, zatem nadal mamy 12 GB DDR6X. Podniesiono również o 10% limit energetyczny i wynosi on obecnie 220 W, zatem o 40 W mniej od niedawno testowanego Radeona RX 7800 XT oraz o 80 W mniej od Radeona RX 7900 XT – kart konkurencyjnych, pomiędzy którymi nowy GeForce RTX 4070 Super wpisuje się ceną. Tak się bowiem składa, że cena to druga po pamięciach kwestia, która NIE uległa zmianie względem podstawowego modelu GeForce RTX 4070! Dostajemy zatem więcej w teorii, bez żadnego dopłacania, a podstawowa wersja tego RTX’a powinna obniżyć swoją cenę sklepową o około 300 zł ($50 netto), co postawi ją dokładnie na poziomie Radeona RX 7800 XT. Oj, AMD nie będzie zadowolone!



NVIDIA ogłasza, że 2024 będzie rokiem AI - czas pokaże, czy mieli rację ale faktycznie wiele wskazuje na to, że takie prognozy mogą się ziścić.

GeForce RTX 4070 Super Founders Edition szokuje rozmiarem – tym razem pozytywnie

Podczas premiery flagowego RTX 4090, jego zdaje się jedyną wadą (może poza ceną…) był rozmiar karty, który na niedomiar złego zwykle współdzielił z GeForce RTX 4080. Karty te były do tego stopnia gargantuiczne, że nawet konkurencja zaczęła w zaletach swoich kart wskazywać, że te „faktycznie zmieszczą się do komputera”. Zdaje się, że NVIDIA wzięła sobie te przytyki do serca i RTX 4070 Super współdzieli układ chłodzenia z… GeForce RTX 4060 Ti!



Seria Super wyróżnia się grafitowym albo nawet antracytowym kolorem obudowy – wygląda to bardzo dobrze!

Jest to zatem konstrukcja dwuslotowa (40 mm szerokości), która nie będzie wystawać poza obrys płyty głównej (24 cm długości). Również na wysokość zaledwie wystaje ponad zagięcie śledzi montażowych (11 cm wysokości). Oznacza to, że zmieści się praktycznie do każdej obudowy, włącznie ze znakomitą większością tych ekstremalnie małych konstrukcji mini-ITX! Jej masa (1050 g), co prawda, nie pozwala zaliczyć jej do wagi piórkowej, ale też nie jest na tyle duża, aby zagrażać integralności slotu PCI-E i tym samym wymagać podpórki.



Na śledziach wyprowadzono standardowy zestaw złączy – 3x DP 1.4a + HDMI 2.1.

To, o czym również świadczy umiarkowana masa chłodzenia, to jego wydajność. Co prawda nie mamy tu do czynienia z nadzwyczajnie zaawansowanym systemem z komorą parową, jak w droższych modelach, ale i tak jest ono adekwatne do ilości pobieranej przez kartę energii. Miedziana podstawa chłodzenia pokrywa GPU i pamięci, ale również sekcję zasilania. Ciepło z niej odprowadzają cztery ciepłowody do dosyć gęsto upakowanego aluminiowego radiatora.



Złącze zasilania to oczywiście najnowsza wersja 16-pinowego 12VHPWR.

Za pozbywanie się ciepła z tego radiatora odpowiadają dwa wentylatory, które podczas normalnego użytkowania (w normalnie wentylowanej obudowie) rozpędzają się do około 1750 RPM, a po podkręceniu karty potrafią przekroczyć 2000 RPM. W tym pierwszym przypadku są dosyć ciche – na tyle, że dźwięk chłodzenia karty Founders Edition nie wybija się znacznie ponad szum generowany przez chłodzenie reszty komponentów. Po podkręceniu, gdy karta pobiera dodatkowe 20 W więcej energii, szum staje się już słyszalny.



Jeden z wentylatorów przedmuchuje kartę na wylot, co znacznie poprawia wydajność chłodzenia.

Jednocześnie temperatury karty przez cały czas trwania testów były w normie. Na GPU podczas gry utrzymujemy 55-60°C, podczas gdy HotSpot zbliża się do 75°C. Po podkręceniu temperatury te wzrastają o około 5°C. Jesteśmy zatem daleko od limitów wyznaczonych przez NVIDIĘ, co oznacza, że nawet w cieplejsze dni po roku użytkowania takiej karty nadal nie powinny pojawić się problemy z jej przegrzewaniem. Oczywiście modele z autorskim chłodzeniem w tej kwestii będą z pewnością nie tylko chłodniejsze, ale też cichsze - naturalnie kosztem większego rozmiaru samej karty.



Backplate karty, poza tym, że wyśmienicie się prezentuje bez widocznych śrubek, pełni również funkcję odprowadzania ciepła z drugiej strony PCB karty.

Skoro już o podkręcaniu napomknęliśmy, to możemy od razu temat rozwinąć – karta okazała się nie być fabrycznie wyżyłowana przez producenta, co czasem mają w zwyczaju robić takie „ulepszone” wersje. Nasz egzemplarz bez problemu pozwolił przyspieszyć się o około 9%, co będziecie mogli zobaczyć na wykresach testów syntetycznych. To wartości nieco nawet powyżej standardu dla kart NVIDIA GeForce RTX 4000.



Karton jest tego samego (ogromnego) rozmiaru, co w przypadku pozostałych modeli Founders Edition tej generacji.

Platforma testowa – na czym testowaliśmy GeForce RTX 4070 Super?

Szczęśliwie udało nam się na czas odświeżyć platformę, zatem nie ma mowy o limitowaniu wydajności przez pozostałe podzespoły. Nie tylko korzystamy z obecnie najszybszego procesora dla graczy, jakim jest AMD Ryzen 9 7950X3D, ale dodatkowo udało nam się go sparować z ekstremalnie szybkimi pamięciami DDR5 7600 MT/s CL36, produkcji jednego z liderów tej branży – Kingston. Takie połączenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wyjątkowo solidna i stabilna płyta główna, przystosowana do tak szybkiego sprzętu – mowa oczywiście o ASUS ROG X670E STRIX-E Gaming WiFi. Niemałą rolę odgrywał też zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13, choć w tym przypadku nikogo nie trzeba przekonywać o najwyższej jakości.

Nasza platforma testowa:

Od strony oprogramowania należy zaznaczyć, że aktywny był ReSizable BAR, a system Windows 11 został zaktualizowany do wersji 23H2. Sterowniki do kart graficznych to świeżo wydane, dedykowane do nowej karty sterowniki NVIDIA Game Ready 546.52 oraz (dla kart AMD) Adrenaline 23.12.1 - najnowsze na 4-5 stycznia – ostatnie dni, jakie mieliśmy do dyspozycji na testy przed wylotem na targi CES 2024… Tak mała ilość czasu niestety wpłynęła również na ilość testów, jakie zdążyliśmy wykonać – skupiliśmy się na porównaniu do innych kart, które można obecnie zakupić w zbliżonej cenie. Zacznijmy tradycyjnie od testów syntetycznych.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 12769 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10849 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 10784 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10023 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 8987 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 8555

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5661 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 5505 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 5240 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5192 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 4464 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 3785

Pakiet 3DMark pozwala wyśmienicie analizować wydajność kart w obrębie jednego producenta, ale również daje pewien pogląd na to, jak wypadają względem rozwiązań konkurencyjnych. To również najlepsze narzędzie do badania przyrostu wydajności po podkręceniu i tak, jak pisaliśmy wcześniej, nasz model udało się przyspieszyć o 8-9%, co oznacza, że po podkręceniu przeskakuje on… GeForce RTX 4070 Ti na domyślnym taktowaniu! A to, przypominamy, karta, która w chwili pisania tych słów jest o 1000 zł droższa! Naturalnie RTX 4070 Ti również można podkręcić, ale kluczowe jest to, że różnica między tymi GPU jest naprawdę niewielka.

Jaką wydajność oferuje GeForce RTX 4070 Super w grach?

Po tych pierwszych testach pora na konkrety. Nadal pracujemy nad rozbudowaniem naszej nowej procedury o świeże tytuły, ale też chcemy zostawić w niej miejsce na takie, które dopiero zostaną wydane. Nowością jest natomiast to, że testujemy gry zarówno z, jak i bez śledzenia promieni – ostatecznie część osób może preferować wyższą rozdzielczość ponad jakość oprawy graficznej. Druga nowość to testy „nextgenowe” – z wykorzystaniem Path Tracingu oraz technik upscalingu (DLSS/FSR/XeSS w trybie Jakość). Na ten moment dostępne są jedynie dwa pełnoprawne tytuły, które oferują dostęp do takiej zajawki przyszłości, ale nie wykluczamy, że ten segment testów rozbudujemy wraz z pojawieniem się kolejnych tytułów.

Z uwagi na ograniczenie czasowe, ale również realne możliwości testowanych kart, nie korzystaliśmy tym razem z rozdzielczości 4K. Obecnie w zasadzie istnieje tylko jedna karta, która uczciwie nadaje się do grania w tak wymagające gry w rozdzielczości 3840x2160 px i kosztuje czterokrotnie więcej od dziś testowanego RTX 4070 Super… Niemniej całkiem możliwe, że dzisiejszy debiutant pojawi się na wykresach w takiej rozdzielczości przy okazji testów mocniejszych kart w niedalekiej przyszłości.

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 79

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

53 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 58

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 55

49 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 48

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 57

50 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 46

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 42

38 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 41

36 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 33

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pierwsza z testowanych gier to bez wątpienia najbardziej imponująca technologicznie gra wydana w minionym dopiero co roku. Testowany przez nas Alan Wake 2 pozwala renderować obraz trudny do rozróżnienia z rzeczywistością, jeśli aktywujemy wszystkie dostępne funkcje graficzne. Jak widać, jednak nawet bez nich (w czystej rasteryzacji) jest dosyć wymagającą grą – przynajmniej w niektórych lokalizacjach, takich jak wybrany przez nas fragment lasu z finału 3. rozdziału. Nowa karta, bez wspomagania się DLSS, zapewnia tu odpowiednią wydajność do przyjemnej gry, wyprzedzając o 15% model „podstawowy” i tracąc tylko 4% do RTX 4070 Ti. Jednocześnie należy pochwalić Radeona RX 7800 XT, który mimo nieco niższej ceny zrównuje się w tym przypadku z nową kartą NVIDII.

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra + RT niski, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 47

43 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 46

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 37

34 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 34

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra + RT niski, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 33

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 26

24 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 24

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja niskich ustawień śledzenia promieni, nadal bez wspomagania się upscalingiem, pozwala kartom NVIDII już mocno odskoczyć od Radeonów – nowy RTX 4070 Super depcze po piętach znacznie droższemu RX 7900 XT i ponownie jedynie o 5% ustępuje jeszcze droższemu RTX 4070 Ti. Warto przypomnieć, że karty NVIDIA w tej grze mogą jeszcze skorzystać z DLSS 3.0 Frame Generation, co w połączeniu z upscalingiem powinno zapewnić naprawdę wysoką płynność animacji.

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra + Path Tracing, [FPS] więcej=lepiej

DLSS/FSR Jakość, DLSS Ray Reconstruction aktywne, jeśli dostępne

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 47

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 37

34 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 27

23 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 19

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra + Path Tracing, [FPS] więcej=lepiej

DLSS/FSR Jakość, DLSS Ray Reconstruction aktywne, jeśli dostępne

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 32

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 26

24 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 17

14 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 12

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli przejdziemy do zupełnie najwyższych ustawień, w pełni utylizując potencjał Path Tracingu i w tym przypadku wspierając się już upscalingiem, to okazuje się, że… nadal możemy bardzo przyjemnie pograć na nowym RTX 4070 Super! Tego samego nie można powiedzieć o Radeonach, które nawet z pomocą FSR na analogicznych ustawieniach nie były w stanie przebić bariery 30 FPS. Pewna zasługa w tym przepadku leży z pewnością również w wykorzystaniu DLSS 3.5 Ray Reconstruction, który nie tylko sprawia, że obraz na kartach NVIDII jest (w tej grze) znacznie ładniejszy, gdy korzystamy z Path Tracingu, ale również wzrasta nieco wydajność. A nadal można aktywować Frame Generation!

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 104

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 97

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 81

71 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 79

70 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 83

72 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 73

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 69

62 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 61

55 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 61

54 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Kolejna gra, którą pozostawiliśmy w naszej procedurze, to wydana pod koniec 2022 i odświeżona o wsparcie dla Ray Tracingu druga odsłona serii A Plague Tale (Requiem). Mimo iż ukazało się kilka technologicznie bardziej zaawansowanych gier, to jednak ten tytuł nadal zachwyca oprawą, ale jest to też okupione wysokimi wymaganiami. Choć w przypadku, gdy nie korzystamy ze śledzenia promieni, to wydajność pozostaje na bardzo wysokim poziomie. GeForce RTX 4070 Ti ponownie czuje na karku oddech nowego RTX 4070 Super, a nieco tylko tańszy od nowego RTX’a Radeon RX 7800 XT wypada na poziomie mającego teraz tyle samo kosztować RTX 4070.

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra + RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 66

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 58

53 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 54

45 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 41

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra + RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 52

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 50

44 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 43

38 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 42

34 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 30

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywacja śledzenia promieni dosłownie zmasakrowała wydajność Radeonów. Niemalże najszybszy Radeon RX 7900 XT przegrywa z RTX 4070, a nowy RTX 4070 Super dosłownie o włos przegrywa z RTX 4070 Ti. Przewaga vRAM Radeonów okazuje się na nic w tym przypadku nie zdawać, nawet w rozdzielczości QHD.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 140

107 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 139

110 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 131

109 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 115

95 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 104

82 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 98

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

80 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

74 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 78

68 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 72

60 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przetestowany w grudniu Avatar Frontiers of Pandora to obecnie najnowszy tytuł w naszej procedurze testowej i nie znalazł się tutaj przypadkiem. W licznych rozdaniach to właśnie gra od Ubisoft została okrzyknięta najładniejszą grą minionego roku, co nie dziwi, biorąc pod uwagę jej rozmach w połączeniu z technologią, która tylko minimalnie ustępuje tej stosowanej w grach, takich jak Cyberpunk 2077 czy Alan Wake 2. To również tytuł, który zasadniczo zawsze w mniejszym lub większym stopniu korzysta ze śledzenia promieni i to widać na wykresach ustawień ze środka skali (Wysokie). Nowa karta NVIDII wypada bardzo blisko Radeona RX 7900 XT, jednocześnie o blisko 15% wyprzedzając standardowego RTX 4070.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 52

46 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

41 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 40

35 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 34

29 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

30 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 26

23 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 22

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Co ciekawe, relacje między kartami nie zmieniają się, nawet jeśli aktywujemy najwyższy, zasadniczo ukryty poziom ustawień „Unobtanium”. Karty NVIDII nieco mniej tracą tutaj na wydajności, ale nie na tyle, aby zmienić kolejność modeli na wykresie. Warto zaznaczyć, że w tym przypadku nadal możemy posiłkować się upscalingiem lub nawet generacją klatek, zatem nowy GeForce RTX 4070 Super w rozdzielczości QHD nawet w tych ustawieniach pozwoli na przyjemną zabawę.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 179

141 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 151

113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 146

103 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 143

116 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 119

95 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 119

99 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 96

76 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 91

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 76

58 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Nie mogło oczywiście zabraknąć Cyberpunk 2077, zwłaszcza po tym, jak pod koniec ubiegłego roku doczekał się dużej i, zdaje się, finalnej aktualizacji do wersji 2.1. W tym przypadku na ustawieniach Ultra bez aktywacji śledzenia promieni Radeony mają sporą przewagę, ale w praktyce wszystkie testowane karty oferują znaczny nadmiar FPS, nawet w QHD. Niemniej trzeba odnotować, że w takich ustawieniach i w tej grze Radeona RX 7800 XT pokonuje RTX 4070 Super.

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 65

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 56

51 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 52

47 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 39

35 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 44

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 35

31 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 33

30 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 25

22 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie najwyższego poziomu Ray Tracingu ponownie sprowadza Radeony do parteru. O 50% droższy RX 7900 XT przegrywa z RTX 4070, podczas gdy RTX 4070 Super nadal bez wspomagaczy utrzymuje stabilnie ponad 60 FPS, tracąc tylko 5% względem RTX 4070 Ti. W rozdzielczości QHD zdecydowanie zalecamy skorzystać z DLSS, zwłaszcza że wtedy dostępne będzie również DLSS 3.5 Ray Reconstruction, znacznie poprawiające jakość oprawy. Jeżeli do tego dołożymy DLSS Frame Generation, to korzystając z RTX 4070 Super możemy spodziewać się płynności na poziomie 100+ FPS!

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing), [FPS] więcej=lepiej

DLSS/FSR Jakość, DLSS Ray Reconstruction aktywne, jeśli dostępne

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 77

70 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 73

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 63

54 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 45

40 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 34

30 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia RT Overdrive (Path Tracing), [FPS] więcej=lepiej

DLSS/FSR Jakość, DLSS Ray Reconstruction aktywne, jeśli dostępne

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 51

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 49

44 NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA Founders Edition 41

36 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 29

26 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 22

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Prawdziwe schody zaczynają się wraz z aktywowaniem Path Tracingu w trybie RT Overdrive. Zwłaszcza dla Radeonów, które nawet wspomagając się FSR nie zapewniają płynnej rozgrywki. W przypadku nowego RTX 4070 Super jednak sytuacja wygląda całkiem nieźle – ponad 70 FPS w FHD i blisko 50 FPS w QHD oznacza, że z DLSS 3.0 Frame Generation uzyskamy już bardzo przyzwoitą płynność, oscylującą w okolicach odpowiednio 100 FPS i 80 FPS. Ponownie też potwierdza się fakt, że RTX’a 4070 Super bardzo niewiele w kwestii wydajności dzieli od RTX 4070 Ti!

NVIDIA jeszcze bardziej poprawiła efektywność architektury Ada Lovelace!

Ostatnia rzecz, jaką sprawdziliśmy, to pobór energii. Tutaj jak zwykle korzystamy z profesjonalnej aparatury NVDIA PCAT, która mierzy pobór bezpośrednio na złączu PCI-E oraz przewodach zasilających kartę, zatem nie ma mowy o żadnych przekłamaniach z uwagi na różne obciążenia innych podzespołów (co ma miejsce, gdy mierzy się pobór całej platformy).

Pomiar poboru energii w grze Metro Exodus - 1440p Extream (bez PhysX i HW) + RT Ultra [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

Gainward Ghost 200 Intel ARC A750

Intel Limitet Edition 215 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 218 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD Ref. 224 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 228 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 236 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Pulse 244 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 278 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 288 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD Ref. 301

Przyznamy, że tego się nie spodziewaliśmy! GeForce RTX 4070 Super, który okazuje się być zaledwie 5% wolniejszy od RTX 4070 Ti, pobiera o ponad 20% mniej energii! Z drugiej strony mamy RTX 4070, który traci zwykle 15% wydajności względem nowego RTX 4070 Super, ale jednocześnie pobiera tylko o 8% mniej prądu. Brawo NVIDIA! Porównanie do RDNA 3 w kartach AMD z uprzejmości pominiemy…

GeForce RTX 4070 Super to nie tylko gry

Niestety tym razem nie zdążyliśmy nowej karty przetestować w aplikacjach użytkowych, ale nadrobimy to przy okazji kolejnych zbliżających się premier. Nie jest jednak tajemnicą, że większość profesjonalnych aplikacji jest wyśmienicie optymalizowana pod rdzenie CUDA, a ostatnio również Tensor i RT (np. Blender z silnikiem Optix, który pozwala kilkukrotnie wyprzedzić karty konkurencji). Tutaj również 12 GB szybkiej pamięci nie jest bez znaczenia, podobnie jak bardzo szybki (choć nadal tylko jeden) enkoder wideo (NVENC) z obsługą kodeka AV1.



Nowoczesna karta graficzna będzie pośredniczyć w procesie generowania rozmów z NPC.

Dodatkowo mamy jeszcze całą otoczkę AI, które nieubłaganie i konsekwentnie zaczyna wkraczać do takich zastosowań kreatywnych. Mając kartę z serii RTX 4000 obliczenia z tym związane można często wykonywać lokalnie, bez powierzania naszych danych zewnętrznym serwerom. Co więcej, o wykorzystaniu AI zaczyna się nawet mówić w kontekście gier – np. NPC, z którymi dialog będzie generowany właśnie przez AI na podstawie rozpoznawania naszej mowy (a następnie wiernie synchronizowany z ustami samego modelu NPC). Nie wiemy jak Wy, ale my w sumie wyczekujemy takich nowości w grach!

GeForce RTX 4070 Super jest w istocie super!

Sądziliśmy, że NVIDII ciężko będzie poprawić i tak bardzo udaną kartę, jaką od samej premiery był GeForce RTX 4070 (znacznie większe pole do popisu w tej kwestii ma w przypadku RTX 4060 Ti…), a tymczasem nie tylko się to faktycznie udało, ale dodatkowo z jakim rozmachem! Nowy GeForce jest naprawdę super – zarówno pod względem wzrostu wydajności i efektywności energetycznej, ale również tego, że nie podniósł on ceny, zmuszając tym samym swojego poprzednika (oraz konkurencję) do cenowych obniżek – a to lubimy najbardziej!

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 7900 XT

od 3899 zł 150% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

od 3899 zł 129% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Cena sugerowana - 2999 zł 119% AMD Radeon RX 7800 XT

od 2499 zł 115% NVIDIA GeForce RTX 4070

od 2699 zł 100%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia z aktywnym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

od 3899 zł 127% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Cena sugerowana - 2999 zł 117% AMD Radeon RX 7900 XT

od 3899 zł 110% NVIDIA GeForce RTX 4070

od 2699 zł 100% AMD Radeon RX 7800 XT

od 2499 zł 80%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, Path Tracing, DLSS/FSR Quality, DLSS RR (jeśli dostępne), więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

od 3899 zł 128% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Cena sugerowana - 2999 zł 121% NVIDIA GeForce RTX 4070

od 2699 zł 100% AMD Radeon RX 7900 XT

od 3899 zł 68% AMD Radeon RX 7800 XT

od 2499 zł 50%

Karta GeForce RTX 4070 Super to model, który realnie można z czystym sumieniem polecić do grania nawet w te najbardziej wymagające tytuły (jak w naszej procedurze testowej) w rozdzielczości QHD, w czym oryginalny GeForce RTX 4070 ostatnimi czasy radził sobie… różnie. Gdybyście chcieli porównać wydajność nowego RTX 4070 Super do kart z poprzedniej lub jeszcze starszej generacji, to polecamy spojrzeć na testy GeForce RTX 4070 Ti i od jego wyników odjąć te 9-10% - to właśnie realna wydajność nowej karty od NVIDII.



Taka wydajność z tak niewielkiej karty - coś pięknego!

Odnośnie konstrukcji Founders Edition, nie mamy większych zastrzeżeń. Od strony kultury pracy wypada poprawnie, a przy tym zaskakuje niewielkim rozmiarem i wyjątkowo atrakcyjnie odświeżonym designem. Jeżeli faktycznie będzie dostępna w cenie MSRP ($599, zatem ok. 3000 zł) w sklepie NVIDII, to śmiało można właśnie po nią sięgać (zwłaszcza jeżeli planujecie zestaw mini ITX).

Nasza opinia o układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 GB:

Plusy:

12 GB GDDR6X jest akurat na teraz;

wydajność w grach niemalże na poziomie RTX 4070 Ti;

rekordowo wysoka efektywność energetyczna;

dobry potencjał podkręcania;

bardzo wysoka wydajność w śledzeniu promieni (w swoim segmencie);

ogólnie bardzo dobra wydajność do grania w QHD i zapas wydajności do grania w FHD;

wysoka wydajność w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych (na tle konkurencji cenowej);

DLSS 2 (Super Resolution) skutecznie zastępuje TAA, zwiększając przy tym wydajność;

DLSS 3 (Frame Generation) w kompatybilnych grach podnosi wydajność nawet dwukrotnie;

DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) w kompatybilnych grach znacznie poprawia jakość i potrafi podnieść wydajność;

obsługa kodeka AV1 i pakiet NV Broadcast;

stabilne i często aktualizowane sterowniki.

Minusy:

w przyszłości 12 GB vRAM może się okazać niewystarczające;

brak obsługi DisplayPort 2.0/2.1,

archaiczny w obsłudze panel sterowania.

Nasza ocena układu graficznego RTX 4070 Super w średnim segmencie cenowym sprzętu dla graczy: 98% 4.9/5





Opinia o NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12GB Founders Edition Plusy obecność wyśmienitego układu GeForce RTX 4070 Super,

bardzo atrakcyjny design i solidne wykonanie,

chłodzenie adekwatne do zapotrzebowania karty,

poprawna kultura,

kompaktowe rozmiary,

nowoczesne złącze 12VHPWR (2x6),

cena MSRP. Minusy słyszalna po podkręceniu,

brak DisplayPort 2.0/2.1,

krótki adapter na 2x8-PIN w zestawie,

dostępność tylko w sklepie NVIDII.

Nasza ocena karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition (w obrębie karty z tym GPU): 90% 4.5/5





Kartę GeForce RTX 4070 Super na potrzeby testów otrzymaliśmy od NVIDII.