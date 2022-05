Telefon, aparat, słuchawki, smartwatch… – to wszystko może się przydać podczas wyjazdu. Przede wszystkim jednak pamiętaj o tym, by zabrać ze sobą powerbank. Dzięki niemu żaden z pozostałych gadżetów nie odmówi posłuszeństwa w najmniej odpowiednim momencie.

Powerbank – bez niego ani rusz

Jest wiele gadżetów, które warto zabrać ze sobą na wiosenne i letnie wyjazdy. Problem leży w tym, że polegające na akumulatorach urządzenia mają to do siebie, że… no cóż: rozładowują się. Na wakacjach tymczasem często zdarza się, że nie mamy akurat dostępu do gniazdka elektrycznego. Dlatego tak ważnym punktem na liście „rzeczy do zabrania” jest powerbank. Z jego pomocą szybko podładujemy telefon, tablet czy słuchawki.

Zastanawiasz się może, jaki kupić. Cóż, najlepsze powerbanki, jakie można dziś znaleźć na rynku, spełniają trzy istotne cechy. Po pierwsze: są stosunkowo nieduże i lekkie, dzięki czemu bez problemu można je ze sobą nosić – na przykład w plecaku. Po drugie: są dość pojemne, co sprawia, że w środku wystarcza energii do podładowania wszystkich gadżetów, które akurat się rozładują. Wreszcie po trzecie: oferują szybkie ładowanie, skracając tym samym czas potrzebny do uzupełnienia energii w telefonie czy też innym urządzeniu.

Dobry powerbank, czyli…?

Dobry powerbank do telefonu powinien mieć co najmniej 10 000 mAh – wtedy bez trudu naładujesz telefon, a i coś jeszcze tej energii zostanie. Oczywiście znajdziesz też modele o pojemności 20 000 czy nawet 30 000 mAh – koszt jednak, jaki wówczas ponosisz, to nie tylko wyższa cena, ale też mniejsza mobilność. Krótko mówiąc: im większa pojemność, tym większa waga.



Green Cell PowerPlay 10S to lekki, szybki i wystarczająco pojemny powerbank polskiego producenta.

Rozwiązaniem – może i nie doskonałym, ale w określonych warunkach całkiem praktycznym – może być powerbank wykorzystujący ładowanie solarne. Dzięki niemu może mieć mniejszą pojemność (i być lżejszy), ponieważ ogniwa będą mogły zostać doładowane z dala od gniazdka. Świetna sprawa na przykład na plażę.

Wybierając powerbank do iPhone czy smartfona z Androidem, warto też zwrócić uwagę na obecność technologii szybkiego ładowania (Fast Charge, Quick Charge itp.). Dzięki temu skróci się czas potrzebny na uzupełnienie energii. W przypadku innych gadżetów upewnij się też, że powerbank jest z nimi kompatybilny.



Na przykład Beasus PPIMDA-D01 to bardzo szybki powerbank (65W), obsługujący kilka różnych technologii szybkiego ładowania.

Najlepiej gdy akcesorium ma więcej niż jeden port USB, dzięki czemu równocześnie możesz ładować kilka swoich urządzeń. Oprócz tego typu połączeń możesz spotkać się także z powerbankiem oferującym ładowanie bezprzewodowe – to również interesujące rozwiązanie.

Powerbank dla zmotoryzowanych

Szczególnie praktycznym gadżetem dla tych, którzy wybierają się na wczasy własnym samochodem, może okazać powerbank z funkcją rozruchu. Gdyby akumulator w aucie odmówił posłuszeństwa, takie akcesorium szybko pozwoli ci rozwiązać problem. Innym ciekawym dodatkiem montowanym w powerbankach jest latarka.



Przykład powerbanku z funkcją rozruchu i latarką: Forever JS-200.

No dobrze, wiesz już czego szukać – zerknij więc, co możesz znaleźć. Sprawdź powerbanki w RTV EURO AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.