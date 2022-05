Rozpoczyna się czas wyjazdów. Gadżety pozwolą ci spędzić ten czas jeszcze przyjemniej. Oto te, które warto ze sobą zabrać.

Pogoda nas rozpieszcza. Zbliża się też sezon wakacyjny. To, co chcę powiedzieć, to: najwyższy czas zaplanować wyjazd. I dobrze zrobić to… dobrze. Ogarnięcie przejazdów, noclegu i urlopu to podstawa, ale w benchmarku doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nieocenione mogą również okazać się elektroniczne gadżety. Jaki sprzęt na lato warto mieć ze sobą podczas wakacji?

Wideorejestrator i nawigacja – gadżety dla zmotoryzowanych

Zacznijmy od sytuacji, w której planujesz jechać swoim samochodem. W takim przypadku na pewno przyda ci się wideorejestrator, dzięki któremu poczujesz się na drodze bezpieczniej i spokojniej. Jasne, nie unikniesz dzięki niemu potencjalnych zdarzeń, ale przynajmniej odejdzie ci stres związany z próbami udowodnienia, jak było naprawdę.

Taki komfort da ci już kamerka za ćwierć tysiąca. Świetnym wideorejestratorem za nieduże pieniądze jest Xblitz Z9. Nagrywa filmy w Full HD, a kąt widzenia 140 stopni i WDR sprawiają, że wszystkie istotne szczegóły są na materiale. Nie brakuje też trybu parkingowego. Jeśli możesz i chcesz wydać nieco więcej, rozważ model 70mai A400: to zestaw, na który składają się dwie kamerki: jedna nagrywa wideo z przodu samochodu, druga – z tyłu. Obie robią to w wysokiej jakości.

Większość z nas jeździ na Mapach Google, ale jeśli większym zaufaniem darzysz nawigację GPS, to TomTom GO Classic 5" pomoże ci szybko i bez pomyłek dotrzeć do celu. Zainstalowane mapy Polski i Europy zaktualizujesz przed wyjazdem przez Wi-Fi, a trasę zakręt po zakręcie pozwolą ci śledzić komunikaty głosowe i czytelny wyświetlacz. Co więcej, urządzenie może nawet odczytywać wiadomości z podłączonego smartfona, jeśli tylko sobie tego życzysz.

A może masz do nadrobienia książkowe lub filmowej zaległości?

Nieważne, czy będziesz pasażerem czy też po prostu szukasz czegoś, co pozwoli ci zabić trochę czasu i zrelaksować się w hotelu, pomyśl o przenośnym urządzeniu z wyświetlaczem. Jeśli chcesz wykorzystać wczasy na nadrobienie książkowych zaległości, idealną opcją dla ciebie może okazać się czytnik e-booków. Model, taki jak inkBOOK Calypso Plus kosztuje niewiele ponad 500 złotych, a zapewnia komfortowe warunki do czytania, niezależnie od pory dnia czy oświetlenia. Nie męczy wzroku, ma podświetlenie i oferuje szerokie opcje dostosowywania czcionki.

Jeżeli natomiast szukasz sprzętu, który pozwoli ci obejrzeć kolejne odcinki ulubionego serialu albo jakiś film pod namiotem, to Huawei MatePad T10 LTE jest rozwiązaniem dla ciebie. To tablet wyposażony w niespełna 10-calowy wyświetlacz o żywej kolorystyce, całkiem wydajne podzespoły i wystarczająco pojemny akumulator, by nie odmówić posłuszeństwa w najmniej odpowiednim momencie. Jak najbardziej polecam.

Aktywny wypoczynek ze smartbandem lub smartwatchem

Oczywiście letnie wyjazdy to także piesze lub rowerowe wycieczki. Dlatego też dobrze jest się zawczasu wyposażyć w jakiś gadżet ubieralny. Dzięki niemu możesz śledzić liczbę postawionych kroków i pokonany dystans, a przy okazji pozostawać na bieżąco, bez konieczności sięgania co chwilę po telefon.

Opcja numer jeden to smartband, czyli po prostu opaska. Absolutnym numerem jeden na rynku jest obecnie Xiaomi Mi Band 6 NFC. To lekki, zgrabny i funkcjonalny gadżet z dużym i czytelnym wyświetlaczem. Pomoże ci trzymać rękę na pulsie – w każdym tego stwierdzenia znaczeniu. Obok funkcji związanych z aktywnością i komunikacją, przydatne mogą okazać się również płatności zbliżeniowe i prognoza pogody.

Opcją dla bardziej wymagających będzie z kolei Amazfit T-Rex Pro. To nieźle wyposażony smartwatch z GPS. Oferuje precyzyjną nawigację, szczegółowy monitoring aktywności i czytelny wyświetlacz AMOLED, cechując się przy tym bardzo wysoką wytrzymałością i odpornością na zanurzenie w wodzie na głębokość aż do 100 metrów.

No i słuchawki, czyli absolutna podstawa

Niezależnie od tego, czy zamierzasz aktywnie spędzać czas, czy głównie oglądać filmy i seriale, przydadzą ci się słuchawki. Najlepiej sprawdzą się sportowe modele bezprzewodowe, które dzielnie zniosą trudy wypraw w upalnie dni. Wcale nie muszą być przy tym drogie, czego dobrym przykładem są słuchawki Edifier X3s za niespełna 130 złotych.

Jeśli jednak celujesz w nieco wyższą półkę, to dobrym modelem dla ciebie może okazać się Creative Outlier Air V3. Pod tą nazwą kryją się wysokiej klasy słuchawki dokanałowe o niezłym brzmieniu i długim czasie działania. Jeszcze wyżej znajdują się słuchawki Jabra Elite 4 Active – wyjątkowo wygodne i dostosowane do różnych sytuacji, ale kosztujące już około 500 złotych.

Przy walizce pełnej gadżetów nie możesz też zapomnieć o powerbanku. Najlepsze powerbanki znajdziesz w naszym podlinkowanym rankingu, a jeszcze więcej praktycznych gadżetów i akcesoriów – w sklepie RTV EURO AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.